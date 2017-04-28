Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer gibi ünlü isimlerin paylaştığı Adı Efsane 14. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünde Melis'e yardım eden Hakan için bedel öder. Peki Hakan bunun bedelini nasıl ödeyecek? İşte Adı Efsane 14. son bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

ADI EFSANE 14. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

TARIK, MELİS'E DURUMU AÇIKLAYABİLECEK Mİ?

Kanal D'de yayınlanan Adı Efsane'nin 14. yeni bölümünde olaylar şöyle gelişecek: Tarık, Hakan ve Fiko’nun yaptığı hatanın faturasını bütün takıma kesmeye kararlıdır. Takımla ilgili başka planları vardır artık. Fiko, kendisi yüzünden arkadaşlarının başının yanmasına engel olmaya çalışır.

Melis, Bahar’la Tarık arasındaki ilişkiyi kabul etmek istemez ve Tarık’a baskı yapar. Baba kızın arasını düzeltmek isteyen Hakan, Melis’i ikna etmeye çalışırken Tarık’la tekrar karşı karşıya geleceğinden henüz habersizdir... Melis, Tarık’ın Bahar’la olan ilişkisini kabullenebilecek mi? Fiko, Tarık’ın onları affetmesini sağlayabilecek mi?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMLERDE NELER OLDU?

TARIK, HAKAN VE FİKO'YU CEZALANDIRIYOR

Adı Efsane 13. bölümünde olaylar şöyle gelişti: Tarık, kurallara uymayan Hakan ve Fiko’yu cezalandırır. Fiko, her şeye rağmen hayallerinin peşinden gitmeye kararlıdır. Ona yardım edebilecek tek kişi ise Hakan’dır. Sadık ve Ali’ninse Kıvanç’ın yaptıklarını yanına bırakmaya hiç niyetleri yoktur. Seçil, Bahar’la arasında olanları kızlara söylemesi konusunda Tarık’a baskı yapar.

Tarık, Hakan’la Fiko’nun bir kez daha yanlış yapmalarına engel olabilecek mi? Tarık, Melis’e, Bahar’la arasındaki ilişkiden bahsedecek mi?

TARIK, KOLEJ TAKIMININ KOÇLUK TEKLİFİNE CEVAP VERDİ

Adı Efsane 12. bölümünde olaylar şöyle gelişti: Seçil’in ayarlaması ile kolejden gelen transfer teklifine Tarık’ın verdiği cevap kızlarını sevindirir.

Seçil, Tarık ve Bahar’ı dans ederken görünce sinirinden köpürür. Tarık ve Bahar, Seçil’in kendilerini izlemesinden habersiz güzel anın tadını çıkarırlar.

Basketbol turnuvasında devam eden takıma ve Tarık’a gözlemciden gelen haber çok sevindirir; fakat, sonunda Hakan ve Fiko’nun içine düştükleri durum gelen haber için olumsuz bir durum yaşanmasına neden olur.

Seyfi, Hakan ve ailesinin oturdukları evi ellerinden almak için yaptığı kötü plan adım adım işlemeye başlamıştır. Annesinin aklına girdikten sonra, önündeki en büyük engel olan Hakan’ı işlemeye başlar.

Kıvanç, Hakan ve tayfası ile ilgili nefretine yeni bir oyun kurarak acımasız bir plan yapar.