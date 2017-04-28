TELEVİZYON
28 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
Adı Efsane
TELEVİZYON

Tarık Melis'e durumu açıklayabilecek mi?

Yeni Gelin 14. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümde Melis, Tarık ve Bahar'ı yan yana görünce deliye dönüyor

28 Nisan 2017 Cuma, 18:34:19 Güncelleme: 18:41:30

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer gibi ünlü isimlerin paylaştığı Adı Efsane 14. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünde Melis'e yardım eden Hakan için bedel öder. Peki Hakan bunun bedelini nasıl ödeyecek? İşte Adı Efsane 14. son bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

ADI EFSANE 14. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

TARIK, MELİS'E DURUMU AÇIKLAYABİLECEK Mİ?

Kanal D'de yayınlanan Adı Efsane'nin 14. yeni bölümünde olaylar şöyle gelişecek: Tarık, Hakan ve Fiko’nun yaptığı hatanın faturasını bütün takıma kesmeye kararlıdır. Takımla ilgili başka planları vardır artık. Fiko, kendisi yüzünden arkadaşlarının başının yanmasına engel olmaya çalışır.

Melis, Bahar’la Tarık arasındaki ilişkiyi kabul etmek istemez ve Tarık’a baskı yapar. Baba kızın arasını düzeltmek isteyen Hakan, Melis’i ikna etmeye çalışırken Tarık’la tekrar karşı karşıya geleceğinden henüz habersizdir... Melis, Tarık’ın Bahar’la olan ilişkisini kabullenebilecek mi? Fiko, Tarık’ın onları affetmesini sağlayabilecek mi?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMLERDE NELER OLDU?

TARIK, HAKAN VE FİKO'YU CEZALANDIRIYOR

Adı Efsane 13. bölümünde olaylar şöyle gelişti: Tarık, kurallara uymayan Hakan ve Fiko’yu cezalandırır. Fiko, her şeye rağmen hayallerinin peşinden gitmeye kararlıdır. Ona yardım edebilecek tek kişi ise Hakan’dır. Sadık ve Ali’ninse Kıvanç’ın yaptıklarını yanına bırakmaya hiç niyetleri yoktur. Seçil, Bahar’la arasında olanları kızlara söylemesi konusunda Tarık’a baskı yapar.

Tarık, Hakan’la Fiko’nun bir kez daha yanlış yapmalarına engel olabilecek mi? Tarık, Melis’e, Bahar’la arasındaki ilişkiden bahsedecek mi?

TARIK, KOLEJ TAKIMININ KOÇLUK TEKLİFİNE CEVAP VERDİ

Adı Efsane 12. bölümünde olaylar şöyle gelişti: Seçil’in ayarlaması ile kolejden gelen transfer teklifine Tarık’ın verdiği cevap kızlarını sevindirir.

Seçil, Tarık ve Bahar’ı dans ederken görünce sinirinden köpürür. Tarık ve Bahar, Seçil’in kendilerini izlemesinden habersiz güzel anın tadını çıkarırlar.

Basketbol turnuvasında devam eden takıma ve Tarık’a gözlemciden gelen haber çok sevindirir; fakat, sonunda Hakan ve Fiko’nun içine düştükleri durum gelen haber için olumsuz bir durum yaşanmasına neden olur.

Seyfi, Hakan ve ailesinin oturdukları evi ellerinden almak için yaptığı kötü plan adım adım işlemeye başlamıştır. Annesinin aklına girdikten sonra, önündeki en büyük engel olan Hakan’ı işlemeye başlar.

Kıvanç, Hakan ve tayfası ile ilgili nefretine yeni bir oyun kurarak acımasız bir plan yapar.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kağan, Elmas'ı karısı olarak konağa getiriyor
TELEVİZYON

Konaktakiler Elmas'tan kurtulmanın peşinde
Ali Sunal gözyaşlarını tutamadı
TELEVİZYON

Ali Sunal gözyaşlarını tutamadı
Dayan Yüreğim final bölümü fragmanı ve son bölüm özeti
TELEVİZYON

Dayan Yüreğim final yapıyor!
Hasibe, Fatma'nın Cemal'den hamile kaldığını öğreniyor
TELEVİZYON

"Artık hizmetçilik yapmak yok!"
Sarp, Mert siz kardeşsiniz!
TELEVİZYON

'Olur da size ulaşamazsam, haber veremezsem diye...'
Pınar, Ali'den boşanmak mı istiyor?
TELEVİZYON

Zorla kaçırılan Zeliş, kurtulabilecek mi?
Sultan Abdülhamid ihanet çemberinin tehdidi içinde
TELEVİZYON

Abdülhamid ihanet çemberinin tehdidi içinde
Süreyya'nın hayali olan müzik okulu açılıyor
TELEVİZYON

Faruk'u bekleyen sürpriz ne?
YAZARLAR
  • ESİN ÖVET
    ESİN ÖVET SON GÜNLERİN GÖZDE MAGAZİN DEDİKODULARI
  • İPEK DURKAL
    İPEK DURKAL GÖRENLER TANIYAMADI
  • KADİR KAYMAKÇI
    KADİR KAYMAKÇI FİLMLER YERSİZ UZUN MU?
  • OBEN BUDAK
    OBEN BUDAK HASTALIK KADININ, TERAPİ ERKEĞİN!
  • DAMLA ÇELİKTABAN
    DAMLA ÇELİKTABAN ÇOCUKLARIN RUHSAL KANATLARINI KIRMAMAK
  • ECE SARUHAN
    ECE SARUHAN ESKİDEN ‘EV ALMA KOMŞU AL’ DERDİK, PEKİ...
  • MEHMET AÇAR
    MEHMET AÇAR KAMYONDA ‘İÇ SAVAŞ’
  • SUNA DUMANKAYA
    SUNA DUMANKAYA KIRILAN TIRNAKLARA AVOKADOLU REÇETE
  • SERMET SEVERÖZ
    SERMET SEVERÖZ İSTANBUL OTELLERİ GÖZÜNÜ ŞEHRE DİKTİ
  • TAYFUN TOPAL
    TAYFUN TOPAL ÇEŞME’DE NELER OLUYOR?
  • GÜNEŞ AKSÜS
    GÜNEŞ AKSÜS SPORA BAŞLAYANLAR NE YEDİĞİNİ BİLSİN
  • MUSTAFA DOĞAN
    MUSTAFA DOĞAN SUSAM SOKAĞI’NI İZLEYEREK BÜYÜYEN...
Diğer yazarlar
HT TELEVİZYONDAKİLER
  • 1 Konaktakiler Elmas'tan kurtulmanın peşinde
  • 2 Ali Sunal gözyaşlarını tutamadı
  • 3 Dayan Yüreğim final yapıyor!
  • 4 "Artık hizmetçilik yapmak yok!"
  • 5 'Olur da size ulaşamazsam, haber veremezsem diye...'
  • 6 Zorla kaçırılan Zeliş, kurtulabilecek mi?