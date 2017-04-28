Başrollerini Nazan Kesal, Mahir Günşıray, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Afra Saraçoğlu, Alp Navruz ve Tolga Güleç'in paylaştığı 'Fazilet Hanım ve Kızları' 6. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde yarışmayla ilgili umutları tükenmeye başlayan Fazilet gözünü karartıp riskli bir adım atar. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 6. bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

YALIDA HAZAN VE ECE'Yİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Fazilet Hanım ve Kızları 6. bölümünde olaylar şöyle gelişecek: Nil’in Hazan’ı Sinan’ın odasında yakalaması Hazan’a zor anlar yaşatır ve onu Sinan’ın oyunbazlığıyla bir kez daha yüzleştirir. Hazan, yalıdan kırık bir kalple ayrılırken, mahalleye döndüğünde ise onu çok acı bir şok beklemektedir. Ece kırdığı parfümün bedelini ağır öder. Parfüm krizi yalıya damgasını vururken Fazilet ve kızları evsiz kaldıkları gerçeğiyle sarsılır.

Hazan için doğup büyüdüğü evden kopmak hiç kolay olmayacaktır. Sinan ve Hazan meselesinden uzak durmaya kararlı olan Yağız, hiç beklemediği bir anda otel odasında yaşanan karanlık geceyle bir kez daha yüzleşmek zorunda kalırken Sinan, Hazan'ın peşindedir. Hazan ise artık Sinan’a olan duygularını bastırmaya kararlıdır. Yarışmayla ilgili umutları tükenmeye başlayan Fazilet gözünü karartıp riskli bir adım atar. Fazilet’in attığı adım onu Yağız’la karşı karşıya getirir. Yağız’ın Fazilet’e vurduğu darbe büyük bir trajedinin başlangıcı olur.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İKİ KARDEŞ BİRBİRİNE GİRİYOR

Fazilet Hanım ve Kızları 5. bölümünde olaylar şöyle gelişecek: Yağız ve Sinan’ın Hazan’ın evindeki sürpriz karşılaşmaları, iki kardeş arasında büyük bir çekişmenin başlangıcı olur.

Birbirlerine karşı dolu olan iki kardeş en olmayacak yerde büyük bir patlama yaşayınca ikisi de beklemedikleri bir bedel ödemek zorunda kalır. Fazilet ve Ece ise yalıda şimşekleri hızla üzerlerine çeker. Fazilet’in yalıda kalmak için oynadığı oyun sarpa sararken hiç beklemediği yerden bulduğu destek imdadına yetişir.

Annesi ve kardeşinin yalıda yatılı kalmalarına büyük tepki gösteren Hazan, yalıya adım atmamaya kararlıdır fakat evde tek başına geçirdiği gece hiç de beklediği gibi geçmez ve kendini bir anda Sinan’ın kollarında bulur. Diğer yanda, yalıdaki ilk gecelerine büyük umutlar bağlayan Fazilet için de olaylar bambaşka gelişir. Bir anda tüm planlarını suya düşürecek bir tehditle burun buruna gelen Fazilet’in tehlikeli hamlesi, yalıdaki anma gecesine damgasını vurur. Sinan’ın kuşatması altında olan Hazan ise, oyuna kapılmamak için direnirken kendisini büyük bir krizin eşiğinde bulacaktır.

OYUNCU KADROSU

Kızları için en iyisini isteyen bir annenin hikayesinin anlatıldığı dizinin yapımcılığını Avşar Film üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Murat Saraçoğlu oturuyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Nazan Kesal, Deniz Baysal, Afra Saraçoğlu, Mahir Günşıray, Gülsen Tuncer, Çağlar Ertuğrul, Alp Navruz, Tuğba Melis Türk, Tolga Güleç, Hazal Türesan, İdris Nebi Taşkan, Ecem Baltacı, Zerrin Nişancı ve Sevinç Erol’un yer alıyor.