Dizi severler, cumartesi günü hangi dizilerin olduğunu araştırmaya başladı. Peki 29 Nisan Cumartesi günü hangi diziler var? Hangi dizi, hangi kanalda yayınlanacak. Cumartesi günü ekranlara gelecek olan dizileri sizler için derledik. İşte detaylar...

CUMARTESİ GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Show TV: Yeni Gelin

Fox TV: Kalbimdeki Deniz

Kanal D: Adı Efsane

Star TV: Fazilet Hanım ve Kızları

TRT 1: Seksenler

YENİ GELİN 8. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Elmas'ın konağa yeni gelin olarak gelmesi, herkesi çok şaşırtmıştır. Konaktakiler Elmas'tan kurtulma planları yaparlar. Ancak bilmedikleri Elmas, Bella kadar saf değildir. Konak kadınlarının işi bu sefer çok zordur.

Kimse Elmas'ı yeni gelin olarak istemez. Bu yüzden yeni gelin Bella olarak kalır. Bu sırada Kalender Ağa, Kağan’ı işten çıkarır. Ancak Kağan pes etmez. Bu hamle onu Elmas’a daha da yakınlaştırır. Kağan ve Elmas'ın yakınlığını gören Nazgül ise artık sağlıklı düşünemez. Bu durumu farkeden sadece Bella olur. Fakat kimse Bella'ya inanmaz. Nazgül'ün yardımına yeni gelinimiz koşar.

Möhteber, Asiye ve Ayşe, bir yandan Elmas’la uğraşırken diğer yandan panik butonundan kurtulmaya bakıyorlar. Ancak bu hiç kolay olmayacaktır. Kadınlar, kazan kaldırıp konakta grev başlatırlar. Kalender, buton sayesinde kadınları kendisinden uzaklaştırdığını düşünüp rahat bir nefes almışken tüm Çukurova’ya rezil olur. Konak acı bir gürültüyle sarsılır. Bella’nın korktuğu, başlarına gelmiştir. Kağan, yaptığı şeyin bedeliyle yüz yüzedir.

KALBİMDEKİ DENİZ 27. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Deniz aşkını itiraf edecekken Raşel’in gelişi, Mirat’ı ve Deniz’i alt üst eder. Zahide’yle yüzleşip onu refüze eden İbrahim ise kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılır. Mirat Deniz’e duygularında net olduğunu söylese de, Deniz güvensizlikle kendini geri çeker. Mustafa, İbrahim’in durumunu öğrenip hastaneye gelen Zahide’ye tepki gösterir ve ipleri kopartır. Raşel’den oldukça ilginç şeyler duyan Artun, onu Mirat’la tekrar konuşması için ikna ederken, Hülya’dan da Deniz’in aklını Raşhel’le ilgili karıştırmasını ister. Kocasına Mustafa’dan bahseden Zahide’ye kocası ağır bir rest çeker. Alihan’ın Deniz’e gönderilmek üzere avukatına verdiği mektup Şebnem’in eline geçer. Mustafa Volkan’ı kıskanmaya başlarken, Figen Ferhat’ın hap sattığını gözleriyle görür ve bu yüzleşme Figen için korkunç bir şekilde sonuçlanır. Mirat’ı bir kez daha görüşmeye ikna eden Raşel ise, ona her şeyi değiştirebilecek bir şey itiraf edeceğini söyler.

ADI EFSANE 14. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Tarık, Hakan ve Fiko’nun yaptığı hatanın faturasını bütün takıma kesmeye kararlıdır. Takımla ilgili başka planları vardır artık. Fiko, kendisi yüzünden arkadaşlarının başının yanmasına engel olmaya çalışır.



Melis, Bahar’la Tarık arasındaki ilişkiyi kabul etmek istemez ve Tarık’a baskı yapar. Baba kızın arasını düzeltmek isteyen Hakan, Melis’i ikna etmeye çalışırken Tarık’la tekrar karşı karşıya geleceğinden henüz habersizdir... Melis, Tarık’ın Bahar’la olan ilişkisini kabullenebilecek mi? Fiko, Tarık’ın onları affetmesini sağlayabilecek mi?

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 6. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Nil’in Hazan’ı Sinan’ın odasında yakalaması Hazan’a zor anlar yaşatır ve onu Sinan’ın oyunbazlığıyla bir kez daha yüzleştirir. Hazan, yalıdan kırık bir kalple ayrılırken, mahalleye döndüğünde ise onu çok acı bir şok beklemektedir. Ece kırdığı parfümün bedelini ağır öder. Parfüm krizi yalıya damgasını vururken Fazilet ve kızları evsiz kaldıkları gerçeğiyle sarsılır.

Hazan için doğup büyüdüğü evden kopmak hiç kolay olmayacaktır. Sinan ve Hazan meselesinden uzak durmaya kararlı olan Yağız, hiç beklemediği bir anda otel odasında yaşanan karanlık geceyle bir kez daha yüzleşmek zorunda kalırken Sinan, Hazan'ın peşindedir. Hazan ise artık Sinan’a olan duygularını bastırmaya kararlıdır. Yarışmayla ilgili umutları tükenmeye başlayan Fazilet gözünü karartıp riskli bir adım atar. Fazilet’in attığı adım onu Yağız’la karşı karşıya getirir. Yağız’ın Fazilet’e vurduğu darbe büyük bir trajedinin başlangıcı olur.

SEKSENLER 224. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Suat’ın başlattığı yazlık inşaatında tarihi eser bulununca, inşaatın durmasını istemeyen Suat kimselere haber vermeden tarihi eserleri bir süreliğine muhafaza etmek için alır. Tarihi eserleri Çağatay’a veren Suat, onları evde gizlemesini söyler. Çağatay tarihi eserleri evde gizler, ancak Rukiye tarihi eserleri bulur. Öte yandan tarihi eser kaçakçıları, tarihi eserlerin peşine düşer. Tarihi eser kaçakçıları Fehmi ve Rukiye’nin evine gelince ortalık karışır. Rukiye’nin konserveler için gazoz kapağına ihtiyacı vardır. Ahmet, annesinin ihtiyacı olan gazoz kapaklarını, mahalledeki çocuklarla gazoz kapağı oyunu oynayarak temin etmeye çalışır. Butik Ali Galatasaray-Ankaragücü maçına gider. Galasaraylı ünlü futbolcu Prekazi’nin attığı top, tribündeki Butik Ali’ye çarpar. Bu değerli topu alan Butik Ali’nin aklına müthiş bir fikir gelir. Bu maça gitmeyi çok isteyen Alper ise, sevgilisinin sürprizi yüzünden operaya gitmek zorunda kalır.