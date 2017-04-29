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Kalbimdeki Deniz
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Kalbimdeki Deniz 27. bölümde neler yaşanacak?

Kalbimdeki Deniz, 27. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Kalbimdeki Deniz 27. bölüm fragmanı ve özeti...

29 Nisan 2017 Cumartesi, 11:16:44 Güncelleme: 11:20:24

Kadrosunda Kutsi, Özge Özberk, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Hakan Eratik gibi isimlerin yer aldığı Kalbimdeki Deniz, 27. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Kalbimdeki Deniz 27. bölüm fragmanı ve özeti...

RAŞEL'DEN HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLECEK BİR İTİRAF

Deniz aşkını itiraf edecekken Raşel’in gelişi, Mirat’ı ve Deniz’i alt üst eder. Zahide’yle yüzleşip onu refüze eden İbrahim ise kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılır. Mirat Deniz’e duygularında net olduğunu söylese de, Deniz güvensizlikle kendini geri çeker.

Mustafa, İbrahim’in durumunu öğrenip hastaneye gelen Zahide’ye tepki gösterir ve ipleri kopartır. Raşel’den oldukça ilginç şeyler duyan Artun, onu Mirat’la tekrar konuşması için ikna ederken, Hülya’dan da Deniz’in aklını Raşhel’le ilgili karıştırmasını ister.

Kocasına Mustafa’dan bahseden Zahide’ye kocası ağır bir rest çeker. Alihan’ın Deniz’e gönderilmek üzere avukatına verdiği mektup Şebnem’in eline geçer. Mustafa Volkan’ı kıskanmaya başlarken, Figen Ferhat’ın hap sattığını gözleriyle görür ve bu yüzleşme Figen için korkunç bir şekilde sonuçlanır.

Mirat’ı bir kez daha görüşmeye ikna eden Raşel ise, ona her şeyi değiştirebilecek bir şey itiraf edeceğini söyler.

GEÇEN HAFTAKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Deniz Diyar ve Serdem’i ikna ederek tehlikeli umut yolculuğundan vaz geçirir. Mirat her şeyi öğrenen Deniz’e aşkını itiraf eder ama Deniz’in kafasını toparlamak için zamana ihtiyacı vardır. Ece ve Volkan’ın arkadaşlığı gelişirken, Mustafa Ece’ye anne konusunu tamamen kapattığını söyler.

Raşhel Artun’la iletişime geçerek, Mirat’ın hala bekar olduğunu ve dededen kalma evde oturduğunu öğrenir. Zeynep ve Azize’yi taşıyan botun devrildiği ve ölüm haberleri hepsini sarsar. Mehmet Cemile’yle evleneceklerini açıklar. Hülya, Nejat ve Mirat dostluğunu bozmak için araya fitne sokar.

Alihan Kıbrıs’ta çıkarıldığı mahkemede Deniz ve çocukların başlarına gelenleri, icra takiplerini öğrenir ve yıkılır. Şebnem’le büyük bir kapışma yaşarlar. Şebnem Alihan’ın kafasını bulandırır. Artun Deniz’le evlenmeyi kafasına iyice koyarken, Deniz ve Mirat Cemile’yi Mehmet’e istemeye giderler. Onca yıldan sonra terk ettikleri erkeklerin karşısına çıkan Zahide ve Raşel, İbrahim ve Mirat’ı alt üst edecektir. 

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