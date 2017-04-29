İstanbul'da zengin bir hayat sürerken ailenin babası Evren'in borçları yüzünden iflas eden Ergüven ailesinin yaşam hikayesini konu alan Bodrum Masalı 33. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Ateş ve Kelebek yeni planlar peşinde. Bora'nın elinden Evren'i kurtarmayı başarabilecekler mi? İşte Bodrum Masalı 33. bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

BODRUM MASALI 33. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Başrollerini Şevval Sam, Timuçin Esen, Murat Aygen, Nejat İşler, Alperen Duymaz, Hilmicem İntepe ve Dilan Çiçek Deniz'in paylaştığı Bodrum Masalı 33. bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümde olaylar şöyle gelişecek

ATEŞ VE KELEBEK YENİ MACERAYA ATILIYOR

Bora alıkoyduğu Evren’i herkesin hayatından uzak tutmak için büyük bir plan hazırlamıştır. Lal’in uyarılarını da dinlemeyecek kadar öfkelidir. Ateş ise babasını kurtarmak için Kelebek’ten yardım ister. Kendi başlarına tehlikeli bir maceranın içine dalarlar.

Bu arada Bora, Maya’dan gittikçe daha fazla etkilendiğini anlar. Oysa Maya, Faryalı’yı unutamamıştır ve bunu Aslı’ya da itiraf eder. Aslı bunun hep beklediği bir aileye dönüşemeyeceğini anlayınca hayal kırıklığına uğrar. Maya’nın küllenmeyen Faryalı aşkı, Yıldız’ı tedirgin etmiştir.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

FARYALI İLE BORA YÜZLEŞİYOR

Bodrum Masalı'nın 32. bölümünde olaylar şöyle gelişti: Ateş’in kendisini affettirmek için Aslı’ya evlilik teklif etmesine Yıldız ve Maya farklı tepkiler verir. Kelebek ise şimdiden Su’ya yapacağı teklif için kafayı çalıştırmaya başlamıştır. Faryalı, hem Yıldız hem Maya yüzünden gerginlik yaşadığı Bora’nın odasına girerek onunla yüzleşir. Bu arada Bora, Evren’i tamamen oyun dışına atmak için onu adamlarına kaçırtır ve bilinmeyen bir yerde tutar.

Faryalı ise Maya ve Yıldız arasındaki gerginliği ortadan kaldırmak için ikisini bir masada buluşturmanın iyi bir fikir olacağını düşünür.