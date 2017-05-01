'İçerde' roller değişti

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İki ezeli düşmanı ve aynı zamanda da iki suçluyu bir arada yakalayan Yusuf Müdür, Kudret’i tutuklar. Öte yandan, bugüne kadar polis olarak bilindiği için Celal’in adamlarının gözünde düşman olan Mert, artık Celal’in dışında hükmü geçecek tek kişidir.