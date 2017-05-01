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'İçerde' roller değişti

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 06:54:15 HABERTURK.COM

Pazartesi akşamlarının rekortmen dizisi “İçerde”de, Melek’in ölümü tüm dengeleri değiştirecek. Bugüne kadar polis olarak bilinen Mert, artık Celal’in dışında hükmü geçecek tek kişi olup Sarp’la aynı safta yer alacak

  • 1 'İçerde' roller değişti
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    ShowTV’nin fenomen dizisi “İçerde”de, Celal, Melek’i elinden alan Kudret’i hemen öldürmek yerine ona acı çektirmeye karar verir. Ancak işler istediği gibi gitmez ve Yusuf Müdür ile ekibi karşılarına çıkar.

     

  • 2 'İçerde' roller değişti
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    İki ezeli düşmanı ve aynı zamanda da iki suçluyu bir arada yakalayan Yusuf Müdür, Kudret’i tutuklar. Öte yandan, bugüne kadar polis olarak bilindiği için Celal’in adamlarının gözünde düşman olan Mert, artık Celal’in dışında hükmü geçecek tek kişidir.

     

  • 3 'İçerde' roller değişti
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    Mert’le çalışmak zorunda olan Sarp’ı ise oldukça zor günler bekliyordur. 

  • 4 'İçerde' roller değişti
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    Artık kendini ele vermemesi gereken tek kişi Sarp’tır. 

  • 5 'İçerde' roller değişti
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    Sevdiği kadının kaybının ardından yasını bile tutamayan Sarp’ın içinde bir umut ışığı doğmuştur. 

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