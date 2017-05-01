Söz 5. son bölüm fragmanı ve özeti

Kadrosunda Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Aybüke Pusat, Meriç Aral, Görkem Sevindik ve Atakan Arslan gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisi, 5. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Söz son bölüm fragmanı ve özeti...

SÖZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Çolak’ı köşeye sıkıştıran Yavuz ve ekibi, beklemedikleri bir engelle karşılaşırlar. Aşmaları gereken engel, hem masum bir çocuğun hem de Keşanlı’nın hayatına mal olabilecek derecede ciddidir. Bu arada Eylem, Çolak’ın elindedir ve orda Çolak’ın kan donduran planlarından birine tanık olmak üzeredir.

Bu durum Eylem’in hayatını iyice riske atarken Bahar da hastanede hayati bir tehlike ile karşı karşıya gelir. Bu tehlike, Yavuz ile Bahar arasında gerginliğe neden olurken Çolak da büyük planı için üst düzey militanlarla bir toplantı yapmak üzeredir.

Toplantıyı haber alan Tim’in iki görevi vardır: Aynı anda hem Eylem’i kurtarmak hem de toplantıyı basmak için plan yaparlar. Ancak işleri hiç de kolay olmayacaktır. Bu arada Fatma, Hafız’dan boşanmak için avukata giderken onu temelli kaybetmek üzere olduğundan habersizdir.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Düğünde yaşanan katliam bütün Türkiye’de şok etkisi yaratır. Düğün sırasında verdiği kritik karar, Yavuz’un başının belaya girmesine sebep olur. Katliamla ilgili çekilen görüntüler çarpıtılarak medyaya servis edilir.

Türk askeri zor durumda kalır. Röportaj hayaliyle Çolak’ın yanına giden Eylem, başını nasıl bir tehlikeye soktuğunun farkında değildir. Yavuz ve arkadaşları, bu cani saldırının karşılığını vermek için hızla harekete geçerler. Tim, Çolak’ı köşeye sıkıştırmak üzeredir.