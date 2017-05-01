Kırgın Çiçekler 82. son bölüm fragmanı ve özeti

Kadrosunda Biran Damla Yılmaz, Gökçe Akyıldız, Hazar Motan, Çağla Irmak ve Aleyna Solaker gibi isimlerin yer aldığı Kırgın Çiçekler, 82. bölümüyle bu akşam seyircisiyle buluşacak. Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Kırgın Çiçekler 82. bölüm fragmanı ve özeti...

KIRGIN ÇİÇEKLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Kızlar, Eylül'ü kaybetmenin acısıyla perişan haldedir. Kemal'in Eylül'ü takip etmek için yurttan bir kıza para verdiğini öğrenerek deliye dönerler. Selin, Güney'le barışmak için Zehra'nın kapısını çalar.

Kemal, Eylül'ün ölüm haberini gazetelerden öğrenir. Metin'i alıp kaçmak için fırsat kollarken, kızlar ondan intikam almak için her şeyi yapmaya hazırdır. Songül, Kader, Meral ve Cemre kendilerini tehlikeye atarak Kemal'e tuzak kurarlar...

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ BÖLÜMDE EYLÜL ÖLMÜŞTÜ

Kemal, Büşra'yı serbest bırakarak Eylül'ü ve peşinden gelen Kader'i rehin alarak ortadan kaybolur. Herkes panik halde Eylül ve Kader'i ararken, Büşra polis tarafından bulununca gerçek açığa çıkar.

Sadullah'ın ölümünden Songül ve Güney'i suçlayan Zehra, evinin masraflarını çocuklara yükler. Yiyecek ve paraları olmayan Songül ve Güney çok zor durumdadır.

Nazan'ın kolejde hademe olarak işe başlayacak olması Defne'yi çılgına çevirir. Kemal, Eylül'e yeni bir hayat kurmak üzere uzaklara gideceklerini söyler. Eğer karşı koyarsa Kader ölecektir…