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İçerde 32. bölümünde Sarp, Mert'in kardeşi olduğunu öğrenecek mi?

İçerde'nin yeni bölümünde Melek'in ardında bıraktığı kaset, Sarp'ın kardeşini öğrenmesini sağlayabilecek mi? İşte merakla beklenen İçerde 32. bölüm fragmanı...

01 Mayıs 2017 Pazartesi, 16:55:35 Güncelleme: 17:07:23

SHOW TV'de yayınlanan ve Pazartesi akşamlarının rekortmen dizisi olan İçerde, nefes kesen bir 32. bölümle izleyiciyle buluşacak. Bu haftaki bölümde, Melek'in ardında bıraktığı kaset, Sarp'ın kardeşini öğrenmesini sağlayabilecek mi? İşte merakla beklenen İçerde 32. bölüm fragmanı ve bölüm özeti... 

YUSUF MÜDÜR, KUDRET'İ TUTUKLUYOR

Celal, kızını, Melek’ini elinden alan Kudret’i hemen öldürmek yerine ona acı çektirmeye kararlıdır. Ancak işler istediği gibi gitmez ve Yusuf Müdür ile ekibi karşılarına çıkar. İki ezeli düşmanı ve aynı zamanda da iki suçluyu bir arada yakalayan Yusuf Müdür, Kudret’i tutuklar.

Celal, Kudret'le arasındaki husumeti sona erdirmek için tehlikeli bir yola başvuracaktır. Bugüne kadar polis olarak bilindiği için Celal’in tüm adamlarının gözünde düşman olan Mert, artık Celal’in dışında hükmü geçecek tek kişidir. Mert’le çalışmak zorunda olan Sarp’ı oldukça zorlu günler bekliyordur.

Artık kendini ele vermemesi gereken tek kişi Sarp’tır. Sevdiği kadının kaybının ardından yasını bile tutamayan Sarp’ın içinde, hiç beklemediği bir anda kardeşi Umut’a ulaşmak için bir umut ışığı doğmuştur.

Melek, ardında Umut’la ilgili bir kaset bırakmıştır. Ancak Sarp’ın hayata tutunma sebebi olan bu kasetten tek haberdar olan Sarp değildir.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE SARP VE MERT, BİRLİKTE CELAL İÇİN ÇALIŞMAYA BAŞLIYOR

Melek’in ölümüyle Sarp, hem Melek’i hem de Umut’u kaybetmiştir. Füsun ise bir yandan Melek’in kaybına üzülürken, diğer yandan da Umut’u ikinci kez kaybetmenin acısı içindedir.

Mert’in mafyaya çalıştığı ortaya çıkar. Yusuf Müdür, Organize'de arkadaşlarının önünde Mert’i rezil eder. Sarp ve Mert bir arada Celal'in yanında çalışmaya başlarlar.

Sarp, bu durumu hazmedemez ama duygularını saklamak zorunda kalır. Celal, Melek’in ölümüyle yıkılır. Kudret’i kendi elleriyle öldürmeden acısı dinmeyecektir.

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