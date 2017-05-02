Show TV'nin Ay Yapım imzalı, Pazartesi akşamına damga vuran dizisi "İçerde"nin 33. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Mert’in Melek’in mezarı başında “vay be, vay be Melek uğruna öldüğün adamı duydun değil mi? Meğer bizi yok etmek için içimize sızmış” dediği duygusal sahne izleyenlerde merak uyandırdı. İşte "İçerde"nin 33. bölümünden ilk sahne!

İÇERDE 33. BÖLÜMDEN İLK SAHNE

Başrollerini Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler'in paylaştğı İçerde 33. yeni bölümüyle 8 Mayıs Pazartesi akşamı ekranlara gelecek.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

"SAHİ NİYE VURMADIN BENİ?"

İçerde"nin dün akşam ekrana gelen 32. bölümünde Kudret; Sarp, Mert ve Celal’in arasında kaldı. Celal, Kudret’i mezbahaya götürmeleri için adamlarına emir verdi. Fakat mezbahaya giderken Yusuf ve polislerin arabası yolu kapattı. Kudret’i elinden kaçıran Celal öfkeden deliye döndü. Sarp, Melek’in Umut hakkında bir şey bıraktığından emin bir şekilde Melek’in odasına gizlice girerek bir ipucu bulmaya çalıştı. Aramaları sonucunda boş bir kamera bulan Sarp, içerisindeki kaseti bir türlü bulamadı.

Bu kasette Melek, Sarp ve Mert’in kardeş olduğunu, Mert’in ise Umut olduğunu söylüyordu. Kaseti bulmak için Melek’in tutulduğu eve giden Sarp, Celal ve adamlarının da eve girmesiyle köşeye sıkıştı. Saklanmak zorunda kalan Sarp, Celal’in ondan önce kaseti bulmasıyla şok yaşadı. Celal, kaseti izledikten sonra Mert ve Sarp’ın gözleri önünde yaktı. Daha sonra Kudret’i öldürmek için Rüstem’le karşılıklı anlaşan Celal ve adamları mal teslimatı için depoya gitti. Yanlış depoya giden Yusuf, Celal’i yakalayamadı; Celal ise Kudret’in öldürülemediğini öğrendi. Heyecanın eksik olmadığı bölümde Sarp ve Yusuf’un, Mert’in depoyu değiştirmesine anlam veremediği final sahnesinde Mert’in uzaktan onları izlediği an izleyenleri ekran başına kilitledi.

İÇERDE'NİN BÖLÜMLERİNİ SANSÜRSÜZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MELEK VURULUYOR

Yayınlandığı ilk günden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen "İçerde"nin 31. bölümünde olaylar şöyle gelişti; Sarp’ı korumak için kendini kurşunlara siper eden Melek, hayatını kaybetti. Melek’in ölümüyle Sarp, sevdiği kadına veda etmek zorunda kalırken, Mert ise çocukluğunun en güzel anılarına, hayattaki meleğine elveda dedi.

Celal’in adamı olduğu gerçeği açığa çıkan Mert, Yusuf Müdür’ün bu gerçekleri herkesin önünde söylemesiyle hayatının en büyük darbesini aldı. Sarp ve Mert’i, Kudret’i bulmaları için görevlendiren Celal final sahnesinde hedefine ulaştı. Tansiyonun giderek yükseleceği dizinin önümüzdeki hafta ekrana gelecek bölümünde, Kudret’i öldürmek için nefes alan Celal’in nasıl bir hamlede bulunacağı merakla beklenecek.