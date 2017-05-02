7 gelin 7 damat adayının yarıştığı evlilik programı olan 'Kısmetse Olur'un yeni bölümü dün ve bugün yayınlanmadı. Yeni bölümün yayınlanmamasının ardından izleyiciler yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte cevabı...

KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D'de yayınlanan sunuculuğu Seda Akgül'ün yaptığı Kısmetse Olur yeni bölümüyle 3 Mayıs Çarşamba, 4 Mayıs Perşembe ve 5 Mayıs Cuma günü ekranlara gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

3 Mayıs Çarşamba

05:30 Kalbim Ege'de Kaldı TEKRAR

06:45 Emin Çapa ile Sabah Haberleri YENİ

09:00 Aşk-ı Memnu TEKRAR

11:00 Renkli Sayfalar CANLI

12:15 Kısmetse Olur YENİ BÖLÜM

16:15 Arka Sokaklar TEKRAR

18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber CANLI

20:00 Evlat Kokusu YENİ BÖLÜM

23:30 Yerli Diz TEKRAR

02:00 Soğuk Cinayet

04:00 Sır Çocukları



4 MAYIS PERŞEMBE

05:30 Kalbim Ege'de Kaldı TEKRAR

06:45 Emin Çapa ile Sabah Haberleri YENİ

09:00 Aşk-ı Memnu TEKRAR

11:00 Renkli Sayfalar CANLI

12:15 Kısmetse Olur YENİ BÖLÜM

16:15 Arka Sokaklar TEKRAR

18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber CANLI

20:00 Vatanım Sensin YENİ BÖLÜM

23:30 Yerli Dizi TEKRAR

02:00 Aramızdaki Katil

04:00 Mutluluk

5 MAYIS CUMA

05:30 Kalbim Ege'de Kaldı TEKRAR

06:45 Emin Çapa ile Sabah Haberleri YENİ

09:00 Aşk-ı Memnu TEKRAR

11:00 Renkli Sayfalar CANLI

12:15 Kısmetse Olur YENİ BÖLÜM

16:15 Arka Sokakla TEKRAR

18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber CANLI

20:00 Arka Sokaklar YENİ BÖLÜM

23:30 Beyaz Show YENİ BÖLÜM

02:00 Kıyametten Son

04:00 Büyü

6 MAYIS CUMARTESİ

06:45 Kanal D Çocuk Kulübü

07:00 Akasya Durağı TEKRAR

09:30 Magazin D YENİ BÖLÜM

13:00 Yerli Dizi TEKRAR

16:00 Arka Sokaklar TEKRAR

18:45 Ana Haber Bülteni CANLI

20:00 Adı Efsane YENİ BÖLÜM

23:30 Yerli Dizi TEKRAR

02:00 Bay Hiç Kimse

05:00 Müzik Arası

7 MAYIS PAZAR

06:45 Kanal D Çocuk Kulübü

07:00 Akasya Durağı TEKRAR

08:45 Sahrap'la Lezzetli Sofralar YENİ BÖLÜM

09:45 Magazin D YENİ BÖLÜM

13:00 Yerli Dizi TEKRAR

16:00 Yerli Dizi TEKRAR

18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber CANLI

20:00 Bodrum Masalı YENİ BÖLÜM

22:15 Kara Yazı FİNAL

23:30 Yerli Dizi TEKRAR

02:00 Can

04:30 5N1K