7 gelin 7 damat adayının yarıştığı evlilik programı olan 'Kısmetse Olur'un yeni bölümü dün ve bugün yayınlanmadı. Yeni bölümün yayınlanmamasının ardından izleyiciler yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte cevabı...
KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kanal D'de yayınlanan sunuculuğu Seda Akgül'ün yaptığı Kısmetse Olur yeni bölümüyle 3 Mayıs Çarşamba, 4 Mayıs Perşembe ve 5 Mayıs Cuma günü ekranlara gelecek.
KANAL D YAYIN AKIŞI
3 Mayıs Çarşamba
05:30 Kalbim Ege'de Kaldı TEKRAR
06:45 Emin Çapa ile Sabah Haberleri YENİ
09:00 Aşk-ı Memnu TEKRAR
11:00 Renkli Sayfalar CANLI
12:15 Kısmetse Olur YENİ BÖLÜM
16:15 Arka Sokaklar TEKRAR
18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber CANLI
20:00 Evlat Kokusu YENİ BÖLÜM
23:30 Yerli Diz TEKRAR
02:00 Soğuk Cinayet
04:00 Sır Çocukları
4 MAYIS PERŞEMBE
05:30 Kalbim Ege'de Kaldı TEKRAR
06:45 Emin Çapa ile Sabah Haberleri YENİ
09:00 Aşk-ı Memnu TEKRAR
11:00 Renkli Sayfalar CANLI
12:15 Kısmetse Olur YENİ BÖLÜM
16:15 Arka Sokaklar TEKRAR
18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber CANLI
20:00 Vatanım Sensin YENİ BÖLÜM
23:30 Yerli Dizi TEKRAR
02:00 Aramızdaki Katil
04:00 Mutluluk
5 MAYIS CUMA
05:30 Kalbim Ege'de Kaldı TEKRAR
06:45 Emin Çapa ile Sabah Haberleri YENİ
09:00 Aşk-ı Memnu TEKRAR
11:00 Renkli Sayfalar CANLI
12:15 Kısmetse Olur YENİ BÖLÜM
16:15 Arka Sokakla TEKRAR
18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber CANLI
20:00 Arka Sokaklar YENİ BÖLÜM
23:30 Beyaz Show YENİ BÖLÜM
02:00 Kıyametten Son
04:00 Büyü
6 MAYIS CUMARTESİ
06:45 Kanal D Çocuk Kulübü
07:00 Akasya Durağı TEKRAR
09:30 Magazin D YENİ BÖLÜM
13:00 Yerli Dizi TEKRAR
16:00 Arka Sokaklar TEKRAR
18:45 Ana Haber Bülteni CANLI
20:00 Adı Efsane YENİ BÖLÜM
23:30 Yerli Dizi TEKRAR
02:00 Bay Hiç Kimse
05:00 Müzik Arası
7 MAYIS PAZAR
06:45 Kanal D Çocuk Kulübü
07:00 Akasya Durağı TEKRAR
08:45 Sahrap'la Lezzetli Sofralar YENİ BÖLÜM
09:45 Magazin D YENİ BÖLÜM
13:00 Yerli Dizi TEKRAR
16:00 Yerli Dizi TEKRAR
18:45 Ahmet Hakan'la Kanal D Haber CANLI
20:00 Bodrum Masalı YENİ BÖLÜM
22:15 Kara Yazı FİNAL
23:30 Yerli Dizi TEKRAR
02:00 Can
04:30 5N1K
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Misafir 1 dakika önceKısmetse olur yayinlansin lütfen Neden yok bilgilendirilsin00
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Misafir 3 dakika önceKısmetse olur yayinlansin lütfen00