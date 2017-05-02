Kadrosunda Hande Soral, Barış Kılıç, Sedef Avcı ve Yeşim Salkım gibi isimlerin yer aldığı Evlat Kokusu, 8. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Evlat Kokusu 8. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

EVLAT KOKUSU YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Çınar’ın öz babası Yusuf’un mahkeme salonundaki yalancı tanıklığı, işleri daha da içinden çıkılmaz bir hale getirir. Yıllar sonra yeniden Yusuf ile karşı karşıya gelen Zeyno bu kez kendini daha büyük bir beladan korumak zorundadır.

Çünkü Yusuf, paranın kokusunu almıştır.

Yaşananlardan dolayı kontrolünü kaybeden Zümrüt hata üzerine hata yapar. Ela ve Çınar arasında olayların seyrini değiştirecek olan gizli anlaşmadan kimsenin haberi yoktur.

Zeyno ile Aslan arasında ise güçlü bir duygusal bağ kurulmaya başlamıştır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE ZÜMRÜT BOŞANMAYA KARAR VERMİŞTİ

Zümrüt ile Zeyno’yu karşı karşıya getiren Serdar, Çınar’ı Zeyno’ya vereceğini söyler. Zümrüt ise ağabeyi Serdar’ın bu planına şiddetle karşı çıkar. Zeyno ile Serdar arasında gerilim tırmanırken Aslan olaya müdahale eder. Aslan artık en büyük düşmanının Serdar olduğunun farkındadır.

Çocukları da alarak bir arkadaşının evine yerleşen Zümrüt köşke geri dönmemeye ve Aslan’dan boşanmaya kararlıdır. Zeyno’yla gittikçe daha fazla yakınlaşan Aslan ise bir tartışma anında duygularını Zeyno’ya itiraf eder. Çınar’ın velayet davasının görüleceği gün gelir.

Ancak ortada ne Çınar ne de Zümrüt vardır. Zümrüt’ün çocuklarla birlikte yurt dışına çıkacağını öğrenen Aslan, havalimanından eli boş döner. Elinde DNA raporu olan Zeyno bu davayı kazanacağından emindir ancak beklenmedik bir kişinin tanıklığı olayın bütün seyrini değiştirir.