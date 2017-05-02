Başrollerini Demet Özdemir ve Furkan Palalı'nın paylaştığı No:309, 46. yeni bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Dizinin bu haftaki bölümünde Onur ve Lale boşanacak mı? İşte No: 309 yeni bölüm fragmanı ve özeti...

NO: 309 YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Onur ve Lale’nin arasındaki buzlar tam erimişken yine bir yanlış anlama aralarını bozar. Onur Lale’ye çok sinirlenmiştir ve ona bir ders vermeye karar verir.

Onur’un davranışları Lale’yi iyice hırslandırır aralarında kıyasıya bir mücadele başlar. Bu arada mahkeme günü gelip çatmıştır sonuç ne olacaktır?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

İsmet'in, Onur ve Lale'nin evine yerleşmesi üzerine Onur ve Lale arasında bir evcilik oyunu baslar. İkisi de İsmet'in hastalanmasından dolayı vicdan azabı duyar ve o iyileşene kadar araları iyiymiş gibi davranmaya karar verir.

Bu durum Yıldız'ı mutlu ederken Betül'ü üzer. Betül ve Erol İsmet'in hafızası yerine gelsin diye çeşitli yollar aramaya başlar. Bu arada Filiz'in ikizleri dünyaya gelir.

Erol ve Filiz ebeveyn olmanın mutluluğunu yaşar. Onur ve Lale'nin bu evcilik oyunu acaba gerçeğe dönecek midir?