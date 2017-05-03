Fox Tv'de yayınlanan başrollerini Oya Başar, Keremcem, Ezgi Asaroğlu ve Ceren Moray'ın paylaştığı O Hayat Benim 131. son bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı. Final bölümüyle ekranlara veda eden dizinin son bölümünde Ateş ve Bahar yeni doğacak bebeklerinin heyecanını yaşarken Efsun ve Arda, yeniden evlenmek için hazırlık yapar. İşte O Hayat Benim son bölüm özeti...

O HAYAT BENİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Efsun ve Arda, Zeynep’in kumpasından kurtulup yeniden evlenmek için hazırlıklar içindedir. Ateş ve iyileşen Bahar, yeni doğacak bebeklerinin heyecanını yaşamaktadır. İki çift bu nedenle güzel bir gün geçirmek için bir sayfiye mekanına gider, burada eğlenceli anlar yaşarlar. Öte yanda Zeynep, hem yaralı hem de hayal kırıklığı içinde yapacağı yeni hamleyi düşünürken, Efsun Sultan’a beklenmedik bir haber verir... Efsun ve Arda, Zeynep’in kumpasından kurtulup yeniden evlenmek için hazırlıklar içindedir.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR

O Hayat Benim 130. bölümde olaylar şöyle gelişti: Efsun ve Arda’nın boşanma davası görülürken içeri sürpriz bir isim girer. Efsun’un bir an umutlanmasını sağlayan bu isim, ne yazık ki mutlu çiftin severek ayrılmasına mani olmayacaktır. Efsun ve Arda boşanır. Yine de kalpleri beraberdir. Zeynep’in onları ayırdıktan sonraki ilk eylemiyse Arda’yı hemen nikah günü alması için tehdit etmek olur. Böylece mesele uzamadan kapanacaktır. Volkan’sa Zeynep ve Zühal’in karıştırdığı işleri artık öğrenmiştir.

Zeynep tarafından reddedilmeyi içine sindiremeyen Volkan, Zeynep’in oynadığı oyunları bozabilecek midir? Kısmetsiz Mahallesi’ndeyse bir yangın tehlikesi yaşanır. Bu şok edici olayın failiyse Ganimet’tir! Peki Ganimet bunu neden yapmıştır? Nasıl paçayı bu işten sıyıracaktır? Bu sırada Zeynep’in planlarını alt üst eden bir gelişme yaşanır. Zeynep ne yapacağını bilemezken Volkan’dan gelen ikinci darbeyle şoke olur. Bu durum, Arda ve Efsun’u da beklenmedik olayların içine itecektir ve Efsun bir kez daha Arda’yı kurtarmak için kendini bir maceranın içinde bulacaktır! Bu kez ya her şey son bulacaktır ya da çift sonsuza kadar ayrılacaktır!

OYUNCU KADROSU

Keremcem, Ezgi Asaroğlu, Ceren Moray, Oya Başar, Sinan Albayrak, Ahu Sungur, Zerrin Sümer, Deniz Celiloğlu, Cem Özer, Cahit Gök, Erdal Cindoruk, Serkan Şenalp, Ozan Güler, Ayçin İnci, Gökhan Mete, Beril Kayar