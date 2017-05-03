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Kara Sevda ne zaman final yapacak?

Kemal, Nihan ve Emir'in hikayesini konu edinen Kara Sevda dizisi için final tarihi belli oldu. Peki Kara Sevda ne zaman final yapacak? İşte Kara Sevda final tarihi

03 Mayıs 2017 Çarşamba, 21:17:43 Güncelleme: 21:26:31

Başrollerini Neslihan Atagül, Burak Özçivit ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Kara Sevda için izleyiciler merakla final bölümü tarihini bekliyor. Peki Kara Sevda ne zaman final yapacak? İşte Kara Sevda final bölümü tarihi...

KARA SEVDA NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Kanal tarafından alınan bilgi doğrultusunda Kara Sevda, 8 bölüm sonra final bölümüyle ekranlarda olacak. Kara Sevda dizisi, 74. bölümüyle final yaparak yayın hayatına son verecek.

Final bölümünün tarihi net olmasa da izleyicilerin tahminine göre 28 Haziran 2017 tarihinde Kara Sevda final yapacak ve 74. bölümde ekranlara veda edecek.

KARA SEVDA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kemal’le birlikte Nihan’ın tereddütsüz ölüme atılması, Emir’in planını tersine çevirecektir. Emir, sevdiği kadının peşinden alevlerin içine dalar. Kemal’i kurtarmadan evden çıkmak istemeyen Nihan’ı Emir zorla çıkarır. Kemal, kaderiyle baş başa kalır.

Leyla, hastanede ölümle pençeleşirken, Ayhan intikam yemini eder. Ne pahasına olursa olsun bu olayın sorumlusu tuttuğu Kozcuoğlu ile hesabı kendisi görecektir. Ayhan’ın katil olmasının önünde durabilecek tek kişi Kemal’dir. Kemal bir an önce bu olayı aydınlatmaya karar verir ancak hızla tükenen zamanın da farkındadır. 



Emir, babasının Leyla’nın vurulması üzerindeki azmettirici rolünü öğrendiğinde delirir. Kemal’in bu işin peşini bırakmayacağından şüphesi yoktur. Emir, babasını yurtdışına göndermek için harekete geçer. 



Kundaklanan evin baş şüphelisi olarak Mercan, Emir’i göz altına alır. Zeynep, Kemal’i diri diri yakmanın eşiğine gelen Emir ile karakolda yüzleşir. Emir’le bağlarını derinden sorgulayacağı an yaklaşmaktadır. 

Kemal ile Nihan araştırdıkça Kozcuoğlu Holding’in kirli izleri ortaya çıkar. Kemal cevaplara yaklaştıkça Emir iyice kuşatılır. Öte yandan Kemal, Asu’ya boşanma davası açar. Kozcuoğlu ailesi köşeye sıkıştıkça Nihan’la Kemal’in vuslatı da yaklaşmaktadır. Nihan’la Kemal, önlerindeki engelleri birer birer kaldırırken, sonsuz aşklarına inançları her zamankinden daha fazladır. 



Ayhan, Leyla’nın gözlerini açacağından umudu kestiğinde, intikam ateşine teslim olur. Galip’i kaçırır. Kemal, Ayhan’ı durdurmak için son kozlarını oynayacaktır. Diğer yandan Kozcuoğlu ailesi, çok ağır bir bedel ödemek üzeredir. Bu, Emir’in bütün gerçeğini değiştirmeye yetecek kadar büyük bir bedeldir.

KARA SEVDA OYUNCU KADROSU

Oyuncu Adı Rol Aldığı Karakter
Burak Özçivit Kemal
Neslihan Atagül Nihan
Kaan Urgancıoğlu Emir
Zerrin tekindor Leyla
Melisa Aslı Pamuk   Asu
Kerem Alışık Ayhan
Burak Sergen Galip
Orhan Güner Hüseyin
Neşe Baykent Vildan
Barış Alpaykut Ozan                      
Zeyno Eracar Fehime  
Hazal Filiz Köse Zeynep
Rüzgar Aksoy Tarık
Çağla Demir Banu
Nihan Aşıcı Yasemin
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