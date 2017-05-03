Başrollerini Halit Ergenç, Bergüzar Korel ve Onur Saylak'ın paylaştığı Vatanım Sensin, 26. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde kardeşi olarak bildiği Tevfik'in kendisine ihanet ettiğini öğrenen Cevdet, zekice bir plan yapıyor! İşte Vatanım Sensin 26. son bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

VATANIM SENSİN YENİ BÖLÜMÜNDE CEVDET'TEN ZEKİCE PLAN

Selanik’te kendisini sırtından vuranın Tevfik olduğunu anlayan Cevdet, öfke doludur. Ancak meclisin toplanmasına sayılı günler kalmışken Rıza Bey’i yeniden vatanperverlerin safına çekmek daha mühimdir.

Cevdet, bunun için zekice bir plan yapar. Bundan böyle Tevfik’e casusluk edecek olan Azize de bu tehlikeli plana dahil edilir.

Tutuklanan Leon için askeri mahkeme toplanır. Leon, vatana ihanetinin bedelini ödemeye hazır olsa da Hilal bunu önlemek için elinden geleni yapar.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE CEVDET, YAKUP VE KARA FATMA İLE BİRLİKTE HAREKETE GEÇTİ

Meclis-i Mebusan’da tarihi Misak-ı Milli Kararları oylanacaktır. Cevdet ve Yakup, tesiri kuvvetli Mebus Rıza Bey’in sağ salim İstanbul’a ulaşmasından mesuldur.

Bu vazifede Kara Fatma da onlara destek olur. Öte yandan Misak-ı Milli’nin reddi için derhal işe koyulan Charles ve Tevfik, Rıza Bey meselesi üzerine Vasili’yle işbirliğine gider.

Rıza Bey’in bu tehlikeli ittifakı aşıp şehirden çıkabilmesi için zekice bir tertip kurulur.