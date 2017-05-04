Cesur ve Güzel
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Adalet'in hapiste aldığı haberler, dünyasını sarsıyor!

Cesur ve Güzel, takipçileriyle 25. kez buluşuyor. Dizinin bu haftaki bölümünde Sühan, Rıza'dan tüm gerçekleri öğreniyor. İşte Cesur ve Güzel 25. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

04 Mayıs 2017 Perşembe, 00:15:31 Güncelleme: 00:17:12

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı Cesur ve Güzel, takipçileriyle 25. kez buluşuyor. Dizinin bu haftaki bölümünde Sühan, Rıza'dan tüm gerçekleri öğreniyor. İşte Cesur ve Güzel 25. bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

CESUR VE GÜZEL YENİ BÖLÜMÜNDE SÜHAN GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR

Rıza’dan gerçekleri öğrenen Sühan, bir kez daha sevdiği adamla babası arasında bir seçim yapmak zorunda kalır. Kapıldığı girdabın içinde kaybolmaktan onu yine Cesur kurtaracaktır.

Aşkı için Rıza’nın tehditlerine boyun eğen Adalet’in hapiste aldığı haberler dünyasını derinden sarsar. Bundan sonra hayatının kontrolünü eline almaya kararlıdır. Bu yolda en tehlikeli adımı atar. 



Tahsin Korludağ ve Korhan arasındaki savaş tüm gücüyle devam ederken bu sefer en büyük darbeyi Cahide alır. Yaşadığı büyük ihanetin bedelini ödetmeye kararlı olan Cahide, kendisine yeni bir kurban seçer.

Cesur’un aklındaki şüpheler giderek büyümektedir. Annesinin ölümüyle ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak için kurduğu büyük tuzak onu bir kez daha Sühan’la karşı karşıya getirir. Cesur merak ettiği tüm soruların cevabını almaya kararlıdır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE KORLUDAĞ'DA SIRLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Cesur ve Sühan gerçeği bulmak için birlikte çıktıkları yolda yine bir sürprizle karşı karşıya kalırlar. Sühan kime inanacağını şaşırmış bir haldeyken sonunda Tahsin Korludağ’la yüzleşme fırsatı bulan Cesur’un soruları Tahsin’in nefesini keser.

Sühan’a yaklaşmak için fırsat kollayan Rıza, elindeki kozları arttırır. Bu sırada sabırla bir hata yapmasını bekleyen Cesur, onu dikkatle izlemeye devam eder.



Cahide başına gelen felaketi Korhan’la yakınlaşmak için kullanmaya kararlıdır. Fakat işler hiç de beklediği gibi gitmez. Yaşadıkları yüzünden kendisini tehlikede hisseden Cahide bir kez daha tırnaklarını çıkarır.

Mihriban’ın ev sahipliğindeki kokteyl Cesur ve Sühan’ı tekrar karşı karşıya getirir. Tüm Korludağ sakinlerini bir araya getiren bu davette yaşanan çekişmeler, sırların gün yüzüne çıkmasına neden olur. Sühan’dan öğrendiği gerçekler Cesur’u büyük bir ikilemde bırakırken, kararının kesin olduğunu düşünen Sühan’ı ise hiç ummadığı bir sınav beklemektedir.

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