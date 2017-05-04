Çoban Yıldızı
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Çoban Yıldızı 10. bölümünde Seyit, Rüveyda'nın izini buluyor!

Çoban Yıldızı, takipçileriyle 10. kez buluşuyor. Dizinin yeni bölümünde Zühre, Seyit ve ailesini bırakıp kaçıyor! İşte Çoban Yıldızı 10. bölüm fragmanı ve özeti...

04 Mayıs 2017 Perşembe, 00:22:30 Güncelleme: 00:24:23

Kadrosunda Şükrü Özyıldız, Selin Şekerci, Selim Bayraktar ve Menderes Samancılar gibi isimlerin yer aldığı Çoban Yıldızı, takipçileriyle 10. kez buluşuyor. Dizinin yeni bölümünde Zühre, Seyit ve ailesini bırakıp kaçıyor! İşte Çoban Yıldızı 10. bölüm fragmanı ve özeti...

ÇOBAN YILDIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Zühre, Seyit ve ailesini geride bırakıp kaçmıştır. Seyit bir yandan Zühre’yi ararken bir yandan da Rüveyda’nın yerini bulmaya çalışır. Rüveyda’nın izini bulur ancak Rüveyda ne kadar istese de ailesine dönemez ve yeni bir belaya sürüklenir.

Zekkar kendisine kazık atanlardan bir bir hesap sorma niyetindedir.

Beklenmedik birinden yardım alan Zühre yeni bir hayata adım atmak üzeredir.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Fikret, Zühre’nin teklifine cevap vermeden telefonu kapatır. Telefonun ucunda Zühre, namlunun ucunda ise Seyit vardır ve ikisinin de akıbeti Fikret’in elindedir.

Zekkar bulduğu her fırsatta Sırma’nın üstüne gitmeye devam eder. Sırma’ya arkasını dönen erkeklere Ali de eklenmiştir. Rüveyda’nın kaçacak yeri kalmamış, iyice köşeye sıkışmıştır. Tam kurtuldum sanırken yeni bir açmaza düşecektir.

Zühre, Seyit’i kurtarmak için her şeyi göze alır ama bu o kadar kolay olmayacaktır...

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