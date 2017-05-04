Kadrosunda Amine Gülşe, Serdar Şenal, Oktay Gürsoy ve Mehmed Mehmedof gibi isimlerin yer aldığı İkisini de Sevdim, takipçileriyle 2. bölümde buluşuyor. Yeni bölümde Ferhat, intikamdan vazgeçmiyor. İşte İkisini de Sevdim 2. bölüm fragmanı ve özeti...

İKİSİNİ DE SEVDİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Suna Hasan'ın yaşattıklarının şokuyla üzüntü içerisindedir. Hasan ise Ezra ve Suna arasında ne yapacağını bilemez. Hasan yaptığı hatalardan dolayı etrafındaki herkesi kaybetmiş durumdadır.

Ferhat pis işlerinin peşinden giderken bir yandan da İpek'in yaptıkları iyice canını sıkmaktadır. Murat ve Ferhat arasındaki gerginlik devam etmektedir.

Demir Bey ve ev halkı Ferhat'ın pis işlerinden artık yorulmuşlardır. Ferhat ise Suna'nın peşindedir ve Suna'nın ailesine zarar vermektedir. Suna'nın ailesi olup bitenden fazlasıyla korkmuştur.

Murat Ferhat'ı Suna'dan uzak tutmaya çalışsa da Ferhat intikamından vazgeçmeyecektir.

İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Aynı semtin çocukları olan Suna ve Hasan evlenmeye karar verirler; fakat Hasan sürekli olarak parasızlıktan yakınmaktadır. Demir Bey'in oğulları Murat Karacabey ve Ferhat Karacabey aile şirketini yönetmektedirler.

Murat ve Demir Bey Ferhat'ın kirli işlere bulaşmasını engellemeye çalışsalar da Ferhat hiç kimseyi dinlemeden pis işlerin peşini bırakmamaktadır. Ferhat'ın bu hali ev içerisinde sürekli sorunlara yol açmaktadır. Hasan geçici olarak dayısının taksisinde idare etmeye çalışsa da bu durumdan oldukça sıkılmıştır.

Suna gazetede çalışmaktadır ve Ferhat Karacabey'in kirli işlerinin peşinden büyük bir haber yapmaya hazırlanmaktadır. Haber yapmaya çalıştığı Karacabey ailesi ise Suna için kolay lokma olmayacaktır.

Hasan dayısının taksisiyle yola düşmüşken aniden beklenmeyen bir olayla karşılaşır ve sonrasında Suna'nın ve Hasan'ın hayatı Karacabey ailesi ile kesişir. Bunun sonucunda ise hayatlarının akışı değişecektir.