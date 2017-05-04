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Diriliş Ertuğrul 87. son bölüm fragmanı yayımlandı

Diriliş Ertuğrul'un 87. bölüm fragmanı yayımlandı. Yeni bölüm fragmanında öldürülen kişi sultanın casusu mu? İşte Diriliş Ertuğrul'un son bölüm fragmanı...

04 Mayıs 2017 Perşembe, 09:41:09 Güncelleme: 10:50:58

Diriliş Ertuğrul'un 86. bölümü seyirciyle buluştu. 86. bölümün bitimiyle birlikte, Diriliş Ertuğrul'un 87. bölüm fragmanı yayımlandı. Peki, Diriliş Ertuğrul'un 87. bölümünde neler olacak? İşte Diriliş Ertuğrul'un 87. son bölüm fragmanı...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 87.BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Diriliş Ertuğrul'un 87. bölümü ile ilgili yayımlanan ilk fragmanda en çok dikkat çeken olay, Bizans askerleri pelerinli bir kişiyi ok ile vuruyor. Ok ile vurulan kişinin kim olduğu ise belirsiz. Dizinin ana karakterlerinden olmayan kişi, "Bizans askerlerinin vurduğu kişi sultanın casusu mu?" sorusunu akıllara getirdi.

 Yine fragmanda, Çolpan Hatun, bir önceki bölümde, Vasilyus'tan intikam almak için hazırladığı zehirli hançer ile görülüyor. Süslenmiş bir şekilde elinde hançer bulunan Çolpan, "Vasilyus'u öldürebilecek mi?" bu soru da Diriliş Ertuğrul'un 87. bölümünde merak edilenlerden olacak. Vasilyus geçtiğimiz bölümde Türkler ile mücadele edebilmek için Bizans İmparatoru'ndan takviye birlik isteyeceğini dile getirmişti. Yeni bölüm fragmanında, Vasilyus'un isteği kabul görmüş olacak ki, Vasilyus, Karacahisar Kalesi'nde, Nikea'dan gelen Bizans askerlerini karşılıyor.

Peki, Vasilyus'un asker takviyesi karşısında, "Ertuğrul'un planı ne olacak?"  Diriliş Ertuğrul, 87. bölümü 10 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00'da özetsiz olarak yayımlanacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 86. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Diriliş Ertuğrul'un 86. bölümü verilen bir hafta aranın ardından 3 mayıs Çarşamba günü izleyiciyle buluştu. Dizinin 85. bölümünde Ertuğrul Bey, kardeşi Dündar'ı kurtarmak için kaleyi basmış, Bamsı da, Helena'yı Bizans şövalyelerinden kurtararak Kayı Obası'na getirmişti.

Ertuğrul Bey, kardeşi Dündar'ın zaafa düştüğünü ve Doğan Alp'in ölümünün onun zaafından kaynaklandığını dile getirerek, kardeşini beylik ve alplikten almıştı. Yine 85'nci bölümde Bamsı'nın, Helena'yla nikahı kıyıldı, Helena, müslüman oldu ve Hafza Hatun adını kullanmaya başladı.

Ural Bey, 85'inci bölümde 3 hain oba beyi ile anlaşarak, Ertuğrul'un Türkmen Beyleri'ni Hanlı Pazar'da toplamasını istedi. Aliyar ve Ertuğrul'un yokluğunda Çavdar Obası'nı ele geçirmek isteyen Ural, son kozunu oynayarak Vasilyus ile anlaştı.

ERTUĞRUL BEY, URAL'I ÖLDÜRDÜ

86'ncı bölümde Ertuğrul ve Aliyar, Ural'ın oyununa düşerek, Türkmen Beyleri'ni Hanlı Pazar'da topladı. Planını harfiyen uygulayan Ural, Çavdar Obası'ndaki hain beylerin ve alplerin yardımıyla obaya girdi. Aliyar Bey'e sadık alpleri ve beyleri öldürdü. Obayı savunmaya çalışan Alpbaşı Kutluca, Ural'a dirense de, Ural tarafından şehit edildi. Obada kilimhanede çalışan Aslıhan Hatun, Halime Sultan, Hayme Ana ve Hafza Hatun, Ural'a biat eden hain alpler tarafından derdest edilerek oba meydanına getirildi. Ural'ın hesap etmediği bir şey vardı. Bir önceki bölümde obayı terk eden Dündar Bey, civarda avlanırken Ural ve Vasilyus'un hain planını duyarak, Hanlı Pazar'daki Aliyar Bey ve Ertuğrul Bey'e söyledi. Bunun üzerine 3 hain bey Ertuğrul Bey ve Aliyar Bey tarafından öldürüldü. Hızla harekete geçen Ertuğrul Bey ve Aliyar Bey, Hayme Ana, Halime Sultan ve Hafza Hatun öldürülmeden obaya yetişerek hain alpler ve Ural ile cenk etti. Halime'yi esir alan Ural, Ertuğrul'u durdurmuştu ki Halime Sultan, Ural'ın elini ısırarak kurtuldu. Ural ile savaşan Ertuğrul Bey, Ural'ı öldürdü.

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