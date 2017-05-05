Seyircileriyle 440. bölümde buluşacak olan polisiye dizi Arka Sokaklar, bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Aylin ve Hakan'ın nikahı kıyılıyor. İşte Arka Sokaklar 440. bölüm fragmanı ve özeti...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMÜNDE AYLİN VE HAKAN'IN NİKAHI KIYILIYOR

Sacit, Nehir’le evlidir ve Erhan adında bir oğlu vardır. Oğlunu varlık içinde büyütmüştür. Sahte bir kimlikle ikinci bir evlilik daha yapmıştır ve o aileyi yokluk içinde bırakmıştır. Oğlu Kerem babasının gerçek kimliğini öğrenir ve yaşadığı eve gelir. İntikam almak için her şeyi karısına anlatacaktır.

Babası oğlunu tanımazlıktan gelir. Kerem hem babasını hem de onun karısını öldürür. Sırada iyi koşullarda büyümüş kardeşi vardır. Ekip, Kerem’i bir cinayet daha işlemeden yakalamak için peşine düşer.

Haktan, adamları Ayberk ve Cenk’le beraber, metruk bir alanda pompalı tüfek satışı yapar. Orkun ve Fırat küçük yaşlardadır. Çetin’in kahvesinde tüfek satın almak isterler. Çetin kızar ve sattırmaz; ancak, Ayberk ve Cenk, kahvenin yakınlarında çocuklara tüfek satar. Fotoğraf çekilirken kazayla Orkun vurulup ölür. Orkun’un ailesi işi kan davasına çevirir ve Fırat ve ailesini öldürmeye kalkar. Aile, katliam çıkarmak üzereyken, ekibimiz tarafından yakalanır. Çetin silah satıcılarının adresini Hakan’a verir.

Aylin ve Hakan’ın, düğün hazırlıkları tamamlanmıştır. Beklenen gün gelip çatar. İkisi de çok heyecanlıdır. Ekiptekiler düğünden sonra ikisini balayına yollamak için izinlerini ayarlamış ve aralarında para toplamışlardır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE PINAR VE ALİ'NİN ARASI AÇILMIŞTI

Pınar boşanmaya karar verir. Ali, Buse’ye oyun oynar. Ona yakınlık gösterir ve çevirdiği dolapları itiraf ettirir. Konuşmayı Volkan da kayda alır. Pınar’ın ona inanması için elinde son olarak tek bir şansı vardır.

Baki, Sevgi’yi kaçırır ve akrabalarının evinde saklar. Bütün ekip Sevgi’yi bulmak için seferber olur. Mesut bu süreçte Selin’e destek olur. Sevgi’yi sakladıkları yeri önce Selin bulur. Ekip de peşinden yetişir ve Selin’e destek olurlar. Baki silahlıdır.

Selin küçük kızı kurtarabilmek adına, Baki’yi vurmak zorunda kalır. Baki’nin silahı ortaya çıkmadığı için Selin’e soruşturma açılır. Selin’in görevine devam edebilmesi için silahın bulunması gerekir. Mesut bu duruma gönüllü olur ve silahı aramak için olay yerine gider.

Zeliha habere giderken, kuyumcu soygununa tanık olur. Haber aşkıyla olayın içinde bulur kendini. Maksut sevdiği kıza kavuşmak için banka soyuyordur. Zeliha’yı rehin alır ve köye doğru götürür. Zeliha canlı yayına devam eder ve ekran başındakiler nefeslerini tutup olaya kilitlenir.