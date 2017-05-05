İstanbullu Gelin
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Begüm yıllar sonra geri dönüyor

İstanbullu Gelin, 10. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Yeni bölümde yıllar sonra Begüm geri dönüyor. İşte İstanbullu Gelin 10. bölüm fragmanı ve özeti...

05 Mayıs 2017 Cuma, 00:30:33 Güncelleme: 00:33:26

Başrollerinde Özcan Deniz ve Aslı Enver'in yer aldığı İstanbullu Gelin, 10. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Yeni bölümde yıllar sonra Begüm geri dönüyor. İşte İstanbullu Gelin 10. bölüm fragmanı ve özeti...

BEGÜM GERİ DÖNÜYOR

Begüm’ün yıllar sonra geri dönmüş olması Faruk’ta soru işaretleri oluşturmuştur. Begüm’ün ise anlatacakları vardır. Ancak öfkesine yenik düşen Faruk, gerçeklerin ortaya çıkmasını da engellemiş olur. Süreyya, Begüm ile Faruk’un eski arkadaş olduğunu zannetmektedir. İpek ise açılışta yine ortalık karıştıracak bir koz elde etmiştir. 

Senem, Süreyya’yı kaybetme korkusu nedeniyle Esma’ya teslim olur. Esma ise Senem’i köşeye sıkıştırmanın hazzını yaşamaktadır. Fikret, Adem’in desteği ile İpek’in istediği evi satın alarak karısının gözünde kendisini kurtarmaya çalışmaktadır. 

Bade’nin hayatını kurtaran Asiye ve Nurgül bu durumu Boran ailesinden gizlemeye karar verirler. Fakat genç kızın evlendirileceği için intihar ettiğini öğrenen Süreyya harekete geçer. Yine Esma ile karşı karşıyadır.

Faruk ise evin içerisinde artık denge sağlamaya çalışmaktan yorulmuştur ve bazı hatalar yapmaktadır. Faruk’un aileyi bir arada tutmak için hazırladığı organizasyonda konağa gelen sürpriz misafir ise Boranlarda yeni bir gerilime neden olur.

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ BÖLÜMDE FARUK'A BÜYÜK SÜRPRİZ

Begüm’ü görüp görmediğinden emin olamayan Faruk’un kafası karışmıştır. Begüm ise gördüğü manzara karşısında kendini çaresiz hissetmektedir. Fikret’in almak istediği evin Esma ve Faruk tarafından tepkiyle karşılanması hem İpek hem de Fikret için kırılma noktası olur.

Senem çaresizlikle attığı adım neticesinde daha büyük bir girdabın içine girer. Müzik okulunun açılışında Süreyya mutluluktan uçuyorken, Faruk’u büyük bir sürpriz beklemektedir.

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