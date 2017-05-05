Başrollerini Emrah ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı Aşk ve Mavi, 26. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde Mavi, Ali'nin kendisini aldattığını düşünüyor. İşte Aşk ve Mavi 26. bölüm fragmanı ve özeti...

AŞK VE MAVİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Ömer'in, Fatma'nın bebeğini üstlenmesi herkeste bir şaşkınlığa yol açarken Cemal'i de büyük bir beladan kurtarır. Birgül konağa dönmenin yollarını ararken Cemal, Safiye'yle olan evlilik yıldönümünü Ali'nin organize etmesini ister.

Ali, Cemal'e o gece eşine okuması için bir şiir yazar. Şiiri bulan Mavi, Ali'nin kendisini aldattığını düşünür...

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Hasibe, Fatma'nın Cemal'den hamile kaldığını öğrenir. Bu durumu konaktakilerden saklamak ister ama Birgül, Fatma'nın hamile olabileceğini çoktan Refika'ya söylemiştir.

Pembe, konağın hanımı havalarıyla Göreçkiler'e kök söktürür. Konaktakiler Fatma'dan bebeğin kimden olduğunun cevabını beklemektedir.

AŞK VE MAVİ OYUNCULARI

Emrah - Ali karakteri ile

Burcu Kıratlı - Mavi karakteri ile

Işıl Yücesor - Refika karakteri ile

Kenan Bal - Fazıl karakteri ile

Cüneyt Mete - Cemal karakteri ile

Ayşegül Ünsal - Hasibe karakteri ile

Birgül Ulusoy - Birgül karakteri ile

Alayça Öztürk - Safiye karakteri ile

Osman Karakoç - İlyas karakteri ile

Uğur Uzunel - İsmet karakteri ile