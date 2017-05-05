Başrollerini Emrah ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı Aşk ve Mavi, 26. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde Mavi, Ali'nin kendisini aldattığını düşünüyor. İşte Aşk ve Mavi 26. bölüm fragmanı ve özeti...
AŞK VE MAVİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ
Ömer'in, Fatma'nın bebeğini üstlenmesi herkeste bir şaşkınlığa yol açarken Cemal'i de büyük bir beladan kurtarır. Birgül konağa dönmenin yollarını ararken Cemal, Safiye'yle olan evlilik yıldönümünü Ali'nin organize etmesini ister.
Ali, Cemal'e o gece eşine okuması için bir şiir yazar. Şiiri bulan Mavi, Ali'nin kendisini aldattığını düşünür...
BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Hasibe, Fatma'nın Cemal'den hamile kaldığını öğrenir. Bu durumu konaktakilerden saklamak ister ama Birgül, Fatma'nın hamile olabileceğini çoktan Refika'ya söylemiştir.
Pembe, konağın hanımı havalarıyla Göreçkiler'e kök söktürür. Konaktakiler Fatma'dan bebeğin kimden olduğunun cevabını beklemektedir.
AŞK VE MAVİ OYUNCULARI
Emrah - Ali karakteri ile
Burcu Kıratlı - Mavi karakteri ile
Işıl Yücesor - Refika karakteri ile
Kenan Bal - Fazıl karakteri ile
Cüneyt Mete - Cemal karakteri ile
Ayşegül Ünsal - Hasibe karakteri ile
Birgül Ulusoy - Birgül karakteri ile
Alayça Öztürk - Safiye karakteri ile
Osman Karakoç - İlyas karakteri ile
Uğur Uzunel - İsmet karakteri ile