Oyuncu kadrosunda Bülent İnal, Özlem Conker, Saygın Soysal, Ezgi Eyüboğlu, Akın Akınözü ve Hakan Boyav gibi isimlerin yer aldığı Payitaht Abdülhamid, 10. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı ve özeti...

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Sultan Abdülhamid can evinden vuruldu. Sultan Abdulhamid’e ve devlete en sadık asker Yüzbaşı Celal, hainin kurşunuyla şehit oldu. Düşmanın bu hainliği sonrasında Sultan Abdülhamid, bu sefer daha hassas bir noktadan hücuma uğrayacak; Ayasofya...

Sara Hedaya (Elena Vineova) zehrin şifasını bulmak için Saraya dönmek zorunda. Fakat canının kefareti için çok önemli bilgiler vermeli... Sara, kendini canı ile idealleri arasındaki bir harbin ortasında bulacak. Ömer (Akın Akınözü) Hiram'ın (Berkan Şal) izini sürmeye devam ediyor.

Hiram'ın çiftlikten aldığı onlarca domuzu nasıl bir hainlik için kullanacağını öğrenmesi şart. Hiram ise, plan yaparken şeytanla iş birliği yapmaya devam ediyor. Bu kez hedefinde talebeler var. Basil Zaharoff'un (Adnan Biricik) düşman tarafına katılmasıyla ellerini iyice güçlendiren garbın uşakları, Müslüman halk ile ecnebileri birbirine düşürmek için ne gerekiyorsa yapmakta kararlı.

Silahları da ele geçirmeleriyle kan akıtmak için önlerinde bir engel kalmadı. Sultan Abdülhamid dışında! Haremde, sevda rüzgârı herkese dokunarak geçip gidiyor. Bir yanda aşkından hastalanıp yataklara düşen Naime (Duygu Gürcan), diğer yanda kardeşi gibi gördüğü Naime'nin de Kemalettin'e (Eren Hacısalihoğlu) aşık olduğunu öğrenen Hatice (Gözde Kaya)...

Karşılaşabileceği en zor durumla karşılaşan Hatice, çelişkiler içinde kıvranmaya mahkûm... Seniha Sultan (Selen Öztürk) ve Bidar Kadın’ın (Özlem Conker) harem meseleleri Valide Sultan’ın uyarılarına rağmen bitmek bilmez bir çekişmeyle devam ediyor. Bu kez ikilinin ortak konuları çocuklarının evlilikleri...