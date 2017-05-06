Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır, Roja Demirer, Almila Ada ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun paylaştığı Adı Efsane, 15. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Adı Efsane 15. son bölüm fragmanı ve bölüm özeti...

ADI EFSANE YENİ BÖLÜMÜNDE BAHAR, TARIK'I HAYATINDAN ÇIKARACAK MI?

Tarık cephesinde işler iyice karışır. Bir tarafta takımın akıbeti, diğer yanda mahkemenin atadığı sosyal hizmetler görevlisinin vereceği rapor. Kızlarını alabilmek için, takımı bir arada tutması ve Melis’le arasını düzeltmesi gerekmektedir.

Bahar, Tarık’ın hayatında yeri olmadığına karar vermiştir. Hakan’la Tarık’ın arası giderek açılır. Hakan, Tarık’la Melis arasında sıkışıp kalmıştır...

Tarık, kızlarının velayetini alabilmek için sosyal güvenlik uzmanını ikna edebilecek mi? Hakan, Tarık’ı mı yoksa Melis’i mi tercih edecek?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE TARIK, EKİBİ AFFETTİ

Tarık, Hakan ve Fiko’nun yaptığı hatanın faturasını bütün takıma kesmeye kararlıdır. Takımla ilgili başka planları vardır artık. Fiko, kendisi yüzünden arkadaşlarının başının yanmasına engel olmaya çalışır.

Melis, Bahar’la Tarık arasındaki ilişkiyi kabul etmek istemez ve Tarık’a baskı yapar. Baba kızın arasını düzeltmek isteyen Hakan, Melis’i ikna etmeye çalışırken Tarık’la tekrar karşı karşıya geleceğinden henüz habersizdir...

Melis, Tarık’ın Bahar’la olan ilişkisini kabullenebilecek mi? Fiko, Tarık’ın onları affetmesini sağlayabilecek mi?