Başrollerini Kutsi, Özge Özberk, Yeşim Ceren Bozoğlu ve Hakan Eratik'in paylaştığı Kalbimdeki Deniz, 28. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Kalbimdeki Deniz 28. bölüm fragmanı ve özeti...

KALBİMDEKİ DENİZ 28. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Figen yaşadığı şokla içine kapanıp, ailesine bir şey anlatamazken, Ferhat Turgut’u etkileyerek derhal nikah kıyılmasına ikna eder. Hülya, Deniz’in ardından Raşel gibi güçlü bir rakibin de ortaya çıkmasıyla, boşanma işini sürüncemeye sokar.

Mirat’ın bulduğu at kupa kazandırınca, Salman ağa jest olarak Mirat’ın eşine evlilik hediyesi götürmelerini oğullarından ister. Raşel’den öğrendiği gerçekler Mirat’ı alt üst edip, Deniz’e bunları anlatmadan önce kafasını toparlamaya çalışırken; Deniz Raşel’in sırrını Artun’dan öğrenir.

Artun, Mirat’a ve duygularına olan güvenini kaybetmeye başlayan Deniz’e yakınlaşacak bahaneler yaratır. Fikriye ise Deniz’i Artun’a kaptırabileceği konusunda Mirat’ı uyarır.

Zahide’nin ikinci eşinden olan oğlu ve Mustafa’nın yolları bir sürprizle çatışırken, Figen umutsuzluğun çaresizliğiyle bir delilik yapar. Mirat ve Deniz ise karşılıklı yanlış anlamaların etkisiyle ilk kez kapışırlar.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE DENİZ, AŞKINI İTİRAF EDEBİLDİ Mİ?

Deniz aşkını itiraf edecekken Raşel’in gelişi, Mirat’ı ve Deniz’i alt üst eder. Zahide’yle yüzleşip onu refüze eden İbrahim ise kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılır. Mirat Deniz’e duygularında net olduğunu söylese de, Deniz güvensizlikle kendini geri çeker.

Mustafa, İbrahim’in durumunu öğrenip hastaneye gelen Zahide’ye tepki gösterir ve ipleri kopartır. Raşel’den oldukça ilginç şeyler duyan Artun, onu Mirat’la tekrar konuşması için ikna ederken, Hülya’dan da Deniz’in aklını Raşhel’le ilgili karıştırmasını ister. Kocasına Mustafa’dan bahseden Zahide’ye kocası ağır bir rest çeker.

Alihan’ın Deniz’e gönderilmek üzere avukatına verdiği mektup Şebnem’in eline geçer. Mustafa Volkan’ı kıskanmaya başlarken, Figen Ferhat’ın hap sattığını gözleriyle görür ve bu yüzleşme Figen için korkunç bir şekilde sonuçlanır. Mirat’ı bir kez daha görüşmeye ikna eden Raşel ise, ona her şeyi değiştirebilecek bir şey itiraf edeceğini söyler.