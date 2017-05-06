Fazilet Hanım ve Kızları
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İki kardeş karşı karşıya kalıyor

Fazilet Hanım ve Kızları, 7. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde iki kardeş karşı karşıya kalıyor. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 7. bölüm fragmanı ve özeti...

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 00:20:00 Güncelleme: 00:24:24

Oyuncu kadrosunda Nazan Kesal, Mahir Günşıray, Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul gibi isimlerin yer aldığı Fazilet Hanım ve Kızları, 7. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde iki kardeş karşı karşıya kalıyor. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 7. bölüm fragmanı ve özeti...

İKİ KARDEŞ KARŞI KARŞIYA KALIYOR

Hazan, Sinan’ın doğup büyüdüğü evi almasıyla neye uğradığını şaşırmıştır. Fazilet, Yasin’le kaçan Ece’yi bulmak için ortalığı birbirine katarken, Fazilet’in Ece’ye meydan dayağı attığını öğrenen Hazan, annesine öfkeli, kardeşinin peşindedir.

Sinan’ın Hazan’a ev alması, Yağız ve Sinan’ı bir kez daha karşı karşıya getirir. Saklandıkları evde duygusal anlar yaşayan Ece ve Yasin, kendilerini bir anda kabusun içinde bulur. Ece’den gelen yardım çağrısına cevap vermek, beklenmedik birine düşer.

Kardeşi için çok endişelenen Hazan, hayatının en zor gecelerinden birini Sinan’la paylaşmak zorunda kalır. Hazan’ın zor gecesi, Sinan’ın umduğu gibi gitmezken, Yağız’ın Hazan’la ilgili katı yargıları kırılmak üzeredir. 

Diğer yanda, Hazan ev meselesini bir kenara atmışken, Fazilet’in duruma el koyması Sinan için de Hazan için de şaşırtıcı sonuçlar doğurur.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE HAZAN, SİNAN VE YAĞIZ GEÇMİŞ İLE YÜZLEŞMEK ZORUNDA KALDI

Nil’in Hazan’ı Sinan’ın odasında yakalaması Hazan’a zor anlar yaşatır ve onu Sinan’ın oyunbazlığıyla bir kez daha yüzleştirir. Hazan, yalıdan kırık bir kalple ayrılırken, mahalleye döndüğünde ise onu çok acı bir şok beklemektedir. Ece kırdığı parfümün bedelini ağır öder. Parfüm krizi yalıya damgasını vururken Fazilet ve kızları evsiz kaldıkları gerçeğiyle sarsılır.

Hazan için doğup büyüdüğü evden kopmak hiç kolay olmayacaktır. Sinan ve Hazan meselesinden uzak durmaya kararlı olan Yağız, hiç beklemediği bir anda otel odasında yaşanan karanlık geceyle bir kez daha yüzleşmek zorunda kalırken Sinan, Hazan’ın peşindedir.

Hazan ise artık Sinan’a olan duygularını bastırmaya kararlıdır. Yarışmayla ilgili umutları tükenmeye başlayan Fazilet gözünü karartıp riskli bir adım atar. Fazilet’in attığı adım onu Yağız’la karşı karşıya getirir. Yağız’ın Fazilet’e vurduğu darbe büyük bir trajedinin başlangıcı olur.

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