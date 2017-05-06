Yeni Gelin
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Nazgül canına kıymak istiyor ancak hayata yeniden tutunuyor

Yeni Gelin, 9. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Nazgül, canına kıymak istiyor. İşte Yeni Gelin 9. son bölüm fragmanı ve özeti...

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 00:33:52 Güncelleme: 00:36:51

SHOW TV'nin Cumartesi akşamlarına neşe katan dizisi Yeni Gelin, 9. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Nazgül, canına kıymak istiyor. İşte Yeni Gelin 9. son bölüm fragmanı ve özeti...

YENİ GELİN 9. BÖLÜMÜNDE  KADINLAR, ELMAS'A HAYATI ZİNDAN ETMEK İSTİYOR

Nazgül, canına kıymak isterken, başka bir canı taşıdığını öğrenmiş, hayata yeniden tutunmuştur. Bu haber, konaktaki herkesi mutlu ettiği gibi Kağan’ın fikirlerini de alt üst etmiş; genç ağa, yine karısıyla sevgilisi arasında kalmıştır.
 
Yeni bebek müjdesi, konaktaki kadınların da elini güçlendirmiş; kadınlar, ağadan aldıkları icazetle Elmas’a hayatı zindan etmek için organize olmuşlardır. Elmas’a yeni Bozok Konağı’nda yeni gelin olmanın bedelini çok ağır ödetmeye karar vermişlerdir. Fakat Elmas, Bella kadar dayanıklı bir yeni gelin değildir. 
 
Konaktaki kadınlar, elmas’ı yıldırma politikalarını yürütürken konaktaki diğer kadın Kamilla’nın da başı, Kalender’in babası Korkut’la derttedir. Korkut, Kamilla’yı eski aşığı Yaylagül’ü sanmaktadır. Korkut’un hafızasındaki bu gel- git başta zararsız gibi görünse de sonunda Kamil’in canını fazlasıyla yakacaktır. Kalender, konağın kadınlarını zapt etmeyi başaramamışken bir de babasıyla uğraşmaktadır.
 
 
Kadınların nikahtan vazgeçmesi, Kalender’i mutlu eden en önemli gelişmedir. Bu yüzden bütün ailesini pikniğe götürmeye karar verir. Piknikte aile bağlarının güçleneceğini, güzel bir gün geçireceklerini zannederken, kadınların yine başına buyruk hareket etmesi, günlerini zehir etmeye yeter. Konak sakinleri, soluğu yine hastanede alır. 
 
Bozok’lar, evlerine gelip de herşey normale döndüğünde Bozok Konağı, yine birbiri ardına skandala sahne olur. Elmas’ın geçmişindeki sır perdesi aralanmıştır. Kağan, bunu öğrendiğinde hayatının şokunu yaşar. Bir diğer şoku da Bella yaşamaktadır. Hayatta en çok istediği şeyin gerçekleşemeyeceğini öğrenmiştir.
 
BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE KAĞAN, ELMAS'I KONAĞA KARISI OLARAK GETİRİYOR
 
Kağan’ın, Elmas’ı karısı olarak konağa getirmesi, herkeste şok etkisi yaratmıştır. Konağın kadınları başta olmak üzere, Elmas’tan kurtulmanın yollarını ararlar. Fakat bu seferki yeni gelin, Bella gibi saf ve iyi niyetli değildir.
 
Bu yüzden kadınların işi oldukça zordur. Konaktaki kimse, Elmas’ı yeni gelin olarak görmez. Konağın yeni gelini hala Bella’dır. Kalender, Kağan’ı pişman etmek için en önemli kozunu, işini öne sürer, onu işten çıkarır. Fakat bu, Kağan’ın pes etmesini sağlamaz.
 
Aksine onu Elmas’a daha da yakınlaştırır. Bu durum, tabi ki en çok Nazgül’ü yaralar. Nazgül artık sağlıklı düşünecek durumda değildir. Ve bunun farkında olan tek kişi Bella’dır. Kimseyi, buna ikna edemez. Yeni gelin, Nazgül için fazlasıyla telaşlanır. Möhteber, Asiye ve Ayşe, bir yandan eve gelen Elmas’la uğraşırken bir yandan da ağalarına yaklaşmanın yollarını ararlar.
 
 
Bunun için panik butonundan kurtulmaları gerekmektedir. Fakat bu, hiç kolay değildir. Kadınlar, soluğu yine nezarethanede alınca kazan kaldırıp konakta grev başlatırlar. Kalender, buton sayesinde kadınları kendisinden uzaklaştırdığını düşünüp rahat bir nefes almışken tüm Çukurova’ya rezil olur.
 
Başıma, bundan daha büyük bir bela gelmez diye düşünürken bütün konak, acı bir gürültüyle sarsılır. Bella’nın korktuğu, başlarına gelmiştir. Kağan, yaptığı şeyin bedeliyle yüz yüzedir.

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