Kısmetse Olur
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Kısmetse Olur haftanın finalinde kim elendi?

Kanal D'de yayınlanan Kısmetse Olur programı artık kanald.com.tr'den yayınlanacak. Peki bu hafta Kısmetse Olur haftanın finalinde kim elendi?

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 12:05:21 Güncelleme: 12:09:36

Sunuculuğunu Seda Akgül'ün yaptığı iki sezondur Kanal D'de yayınlanan Kısmetse Olur programı 6 Mayıs Cumartesi gününden itibaren kanald.com.tr'den yayınlanmaya devam edecek. Peki bu hafta Kısmetse Olur haftanın finalinde kim elendi? Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman? İşte cevabı...

KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kısmetse Olur 6 Mayıs'tan itibaren yayın hayatına internetten devam edecek. İzleyiciler aynı zamanda www.kanald.com.tr üzerinden “Kısmetse Olur” için oluşturulan sayfada programın eski bölümlerini de izleyebilecek. Kısmetse Olur'un yeni bölümleri hafta içi hergün, haftanın finali ise her cumartesi saat 10.00'da izleyicisiyle buluşacak.

KISMETSE OLUR HAFTANIN FİNALİNDE KİM ELENDİ?

Kısmetse Olur 6 Mayıs 2017'de yayınlanan haftanın finali bölümünde, adaylar arası yapılan oylama ile eve veda edecek isim belli oldu. Adnan-Didem ve Onur-Aycan çiftleri arasında neler oluyor?

Hafta içi yayınlanan bölümde, Didem ve Aycan arasında yaşanan tartışma, bugün damat adaylarına da yansıdı. Aycan'ın evden gittiği zamanlarda Adnan ve Didem'in Onur'u doldurduğunu söyleyen ve bu nedenle Didem'le olan arkadaşlığını sonlandırma kararı alan Aycan, Adnan'ın da tepkisiyle kaşı karşıya kaldı. Bir anda eski defterler açılmaya başlandı. Aycan'ın, üzerinden aylar geçen konuları şimdi yeniden açması tepkilere neden oldu. Tartışma büyüyünce konuya Onur da dahil olmak zorunda kaldı. Onur ve Didem arasındaki tartışmanın boyutu yükselince ise Adnan, Onur'u uyardı. Evde çok yakınken bu olaylardan sonra birbirlerinin yüzüne artık bakamayacak duruma gelen çiftler bundan sonra ne yapacak?

Didem'in evde yalnızlaştırıldığı konusu açılınca ise buna ilk tepki veren Melis oldu. Melis konuşmaya başladığında Gamze konuya girmek istedi. Ancak Melis bir anda Gamze'ye bağırınca o da çileden çıktı ve oturduğu sandalyeyi fırlatarak evi terketti. Damat adayları Gamze'yi sakinleştiremedi. Gamze'nin bu agresif tavırları Seda Akgül'ü de sinirlendirdi. Tüm damat adayları bu davranışa tepki gösterdi.

HAFTANIN BİRİNCİLERİ DİDEM VE EMRE

Kısmetse Olur'da önceki gün haftanın birincileri belli olmuştu. Peki birinci olan aday evini koruyabilecek mi? Emre mi yoksa Didem mi birinci olacak? Elenmesi yönünde en çok oyu hangi aday alacak? Zarftan çıkan karar dengeleri değiştirecek mi?

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