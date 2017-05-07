Oyuncu kadrosunda Şevval Sam, Timuçin Esen, Nejat İşler ve Murat Aygen gibi isimlerin yer aldığı Bodrum Masalı 34. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Bodrum Masalı 34. bölüm fragmanı ve özeti...

BODRUM MASALI YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Ateş ve Kelebek, Yıldız’ın itirazına rağmen Evren’i kurtarmak için tehlikenin göbeğine doğru yola çıkar. Ateş, Faryalı’nın yardım etmesine razı olmaz ama Faryalı ister istemez olayın ortasındadır.

Evren’in amacı götürüldüğü yerden kurtulup Bora’yı bitirme planına devam etmektir. Bora bir yandan Evren’i durdurmaya bir yandan da Maya’ya yaklaşmaya çalışır.

Maya ise onunla arasına mesafe koymakta kararlıdır. Hem Maya ve Aslı, hem de Yıldız birlikte seyahat planları yapınca Faryalı yine kızı ve sevdiği kadın arasında kalır.

Hesaplaşmak üzere Yıldızlı Otel’e giden Gözde, Su’nun ona karşı öfkesini kaldıramaz ve fenalaşır, hastaneye kaldırılır. Karnındaki bebeği çoktan düşürdüğünü gizlemesi artık imkansızdır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Bora alıkoyduğu Evren’i herkesin hayatından uzak tutmak için büyük bir plan hazırlamıştır. Lal’in uyarılarını da dinlemeyecek kadar öfkelidir. Ateş ise babasını kurtarmak için Kelebek’ten yardım ister. Kendi başlarına tehlikeli bir maceranın içine dalarlar.

Bu arada Bora, Maya’dan gittikçe daha fazla etkilendiğini anlar. Oysa Maya, Faryalı’yı unutamamıştır ve bunu Aslı’ya da itiraf eder. Aslı bunun hep beklediği bir aileye dönüşemeyeceğini anlayınca hayal kırıklığına uğrar. Maya’nın küllenmeyen Faryalı aşkı, Yıldız’ı tedirgin etmiştir.