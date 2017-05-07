Seni Kimler Aldı
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Zehra, Ceren'in planlarından nasıl kurtulacak?

Seni Kimler Aldı, 2. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Seni Kimler Aldı 2. bölüm fragmanı ve özeti...

07 Mayıs 2017 Pazar, 01:23:08 Güncelleme: 01:25:02

Kadrosunda Fulya Zenginer, Duygu Yetiş, Serhan Yavaş ve Yiğit Kirazcı gibi isimlerin yer aldığı Seni Kimler Aldı, 2. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Seni Kimler Aldı 2. bölüm fragmanı ve özeti...

SENİ KİMLER ALDI YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Barış'la çıkan samimi fotoğraflarının sonucunda konaktan ayrılmak zorunda kalan Zehra, bir de üstüne Barış'ın magazin basınına yaptığı açıklamaları görünce şok olur.

Barış'ın, Zehra'ya kendisini affettirme çabaları başarılı olacak mıdır?

Üstelik Zehra'nın öldü bildiği kardeşi Ceren peşlerini bırakmayacak ve türlü oyunlar çevirerek huzurlarını kaçırmaya devam edecektir.

Cahide'nin baskılarına Cemile her ne kadar göğüs gerse de Zehra orada kalamayacağını anlayacak ve Ceren'in iyi niyetli teklifini kabul edip, yanına taşınacaktır. Zehra, Ceren'in planlarından nasıl kurtulacak?

SENİ KİMLER ALDI DİZİ HİKAYESİ

Zehra, annesi Aynur'la birlikte, İstanbul'un sayılı zenginlerinden sayılan Çamay ailesinin yanında çalışıp, yaşamaktadır. Zehra, birlikte büyüdüğü Çamay ailesinin tek veliahttı Barış'a âşıktır.

Barış da Zehra'ya karşı duygularını fark eder. Fakat bu aşkın önünde çok sayıda engel vardır. Aynur'un evlatlık verdiği ama herkesin öldü bildiği Zehra'nın ablası Ceren (Zeynep) intikam için geri gelir ve oklarını önce kendi ailesine sonra ilgisi olan herkese yöneltir.

Konak tarafında ise, bu ilişkiyi kesinlikle onaylamayan annesi Cahide, Barış'ı sadece Zehra'dan değil, amcası bildiği ama aslında babası olan Talat'tan da uzak tutmak için bıçakları bilemektedir.

Aşklarını korumak isteyen Barış ve Zehra, büyük sırların içinde ve satılmış olduğunu öğrenmiş olan Ceren'in intikamının gölgesinde savrulup duracaklardır.

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