Lise Devriyesi
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Yiğit, aşkıyla işi arasında bir seçim yapacak

Lise Devriyesi, 6. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölümde Yiğit, aşkıyla işi arasında bir seçim yapacak. İşte Lise Devriyesi 6. bölüm fragmanı ve özeti...

07 Mayıs 2017 Pazar, 01:29:53 Güncelleme: 01:32:58

Kadrosunda Ozan Dolunay, Bahar Şahin, İsmail Ege Şaşmaz, Yusuf Gökhan Atalay, Asena Tuğal ve Doğan Akdoğan gibi isimlerin yer aldığı Lise Devriyesi, 6. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölümde Yiğit, aşkıyla işi arasında bir seçim yapacak. İşte Lise Devriyesi 6. bölüm fragmanı ve özeti...

LİSE DEVRİYESİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Necdet’in istifasıyla yolları ayrılma noktasına gelen Yiğit’le Işıl, birbirilerine olan hislerinin farkına varmışlardır. Çetin’in güvenini kazanmaya başlayan Fırat, ondan yeni bir görev alır ve bu göreve Yiğit’i de dahil eder.

Çetin’e bir adım daha yaklaşabilmek için eline iyi bir fırsat geçiren Yiğit, artık aşkıyla işi arasında bir seçim yapmanın arifesindedir.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Çetin’e hızlıca ulaşabilmek adına yeni bir plan yapan Necdet, Karebil Operasyonunu kapatır. Yiğit ve Işıl’ın göreve devam edebilmesi için Çetin’in hayatta olduğunu kanıtlamaktan başka çaresi kalmamıştır.

Kahraman ile Ateş Böceğinin yaptıkları plan kağıt üzerinde kusursuz olsa da uygulamaya geçince işler pek de bekledikleri gibi gitmeyecektir.

 
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