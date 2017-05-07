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"Baba Sarp polis, Sarp Yusuf'un adamı!"

Show TV'nin pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi 'İçerde'nin 33. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

07 Mayıs 2017 Pazar, 10:36:54 Güncelleme: 11:16:09

Show TV'nin Pazartesi akşamına damga vuran Ay Yapım imzalı reyting rekortmeni dizisi 'İçerde'nin 33. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Celal’in Sarp’ın polis olduğunu öğrendiği, iki kardeşin karşı karşıya geldiği gerilim dolu anlardan oluşan tanıtım izleyenlerde büyük merak uyandırdı. İşte İçerde 33. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

İÇERDE 33. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

MERT, SARP'IN POLİS OLDUĞUNU CELAL'E SÖYLÜYOR

Yayınlandığı ilk günden itibaren herkesi ekran başına kilitleyen "İçerde"nin 33. bölümünde; Mert, Sarp’ın polis olduğunu öğrenmiştir. Artık hem Sarp hem de Mert, içerde değildir ve birbirlerinin ezeli düşmanıdırlar. Gerçekler karşısında öfkeden deliren Mert, bunu Celal’le paylaşmak ister. Ancak Eylem ve Füsun’un hayatını tehlikeye atmamak için bu bilgiyi şimdilik kendine saklar. Mert’in önceliği Kudret’tir, onunla hesabını kapadıktan sonra Sarp’ın cezasını kesmeye kararlıdır. Kudret’in paralarını alan Alyanak, ayrıca tüm dengeleri değiştirecek değerli bilgilere sahip bazı dosyaları da bulur. Gözü pek birine dönüşen Alyanak, Celal’i bitirmek için harekete geçer. Bu sırada Sarp ve Yusuf da Mert’e deşifre olduklarından habersiz yeni bir plan yapar. Celal ise Kudret’in işini bitirmek için yeni bir hamlede bulunur. Tüm bunlar yaşanırken Celal’in, kendisinden saklanan büyük gerçeği öğrenmesi sıcak savaşı başlatır. Kılıçlar kuşanılacak ve taş taş üstünde kalmayacaktır.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.

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BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

"SAHİ NİYE VURMADIN BENİ?"

İçerde"nin 32. bölümünde Kudret; Sarp, Mert ve Celal’in arasında kaldı. Celal, Kudret’i mezbahaya götürmeleri için adamlarına emir verdi. Fakat mezbahaya giderken Yusuf ve polislerin arabası yolu kapattı. Kudret’i elinden kaçıran Celal öfkeden deliye döndü. Sarp, Melek’in Umut hakkında bir şey bıraktığından emin bir şekilde Melek’in odasına gizlice girerek bir ipucu bulmaya çalıştı. Aramaları sonucunda boş bir kamera bulan Sarp, içerisindeki kaseti bir türlü bulamadı.

Bu kasette Melek, Sarp ve Mert’in kardeş olduğunu, Mert’in ise Umut olduğunu söylüyordu. Kaseti bulmak için Melek’in tutulduğu eve giden Sarp, Celal ve adamlarının da eve girmesiyle köşeye sıkıştı. Saklanmak zorunda kalan Sarp, Celal’in ondan önce kaseti bulmasıyla şok yaşadı. Celal, kaseti izledikten sonra Mert ve Sarp’ın gözleri önünde yaktı. Daha sonra Kudret’i öldürmek için Rüstem’le karşılıklı anlaşan Celal ve adamları mal teslimatı için depoya gitti. Yanlış depoya giden Yusuf, Celal’i yakalayamadı; Celal ise Kudret’in öldürülemediğini öğrendi. Heyecanın eksik olmadığı bölümde Sarp ve Yusuf’un, Mert’in depoyu değiştirmesine anlam veremediği final sahnesinde Mert’in uzaktan onları izlediği an izleyenleri ekran başına kilitledi.

İÇERDE DİZİSİNİN 32. BÖLÜMÜNÜ SANSÜRSÜZ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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