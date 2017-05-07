Fi 8. bölüm
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Fi 8. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Fi, Çi, Pi üçlemesinden uyarlanan 'Fi' dizisi, 7. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Peki Fi 8. bölüm ne zaman yayınlanacak?

07 Mayıs 2017 Pazar, 11:29:18 Güncelleme: 11:34:58

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç ve Büşra Develi'nin paylaştığı Fi dizisi 31 Mart 2017 tarihinde yayın hayatına başlamıştı. 4.5. ve 6. bölümü ile 21 Nisan'da seyircisiyle buluşan Fi dizisinin 7. bölümü dün yayınlandı. Seyirciler, şimdi de 'Fi 8. bölüm ne zaman?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Fi 8. bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Fİ 8. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenlik koltuğunda Mert Baykal'ın oturduğu Fi dizisinin 7. 8. ve 9. bölümleri 19 Mayıs'ta yayınlanacaktı. Fakat dizinin takipçilerinden birinin '19 Mayıs'a kadar çok var, bari 7. bölümü yayınlayın' demesinin ardından dizinin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya, takipçinin istediğini geri çevirmeyerek dizi ekibine çağrıda bulundu ve Fi'nin 7. bölümü yayınlandı. Dizinin 8. ve 9. bölümleri ise 19 Mayıs'ta izleyicisiyle buluşacak.

Fİ DİZİSİNİN BÖLÜM ÖZETLERİ

7. bölüm: Tutku ve heyecan yeni bölümde devam ediyor: Aşk ve mesleki hayalleri arasında kalan Duru ve Deniz’in ilişkisi en büyük sınavından geçerken, Can da peşindeki tehlikenin boyutunun farkına varır.

6. bölüm: Duru ve Deniz’in aldığı kararla karnına sert bir yumruk yiyen Can, daha büyük oynaması gerektiğinin farkına varır. Bu kez Duru ve Deniz’i hayalleri ile vuracaktır. Can amacına giden yolda yeni planlarını hayata geçirirken, Özge de Can hakkında bilgi almak için Eti’nin karşısına çıkar.

5. bölüm: Can’ın oyunları sonunda çıkmaza giren Duru ve Deniz ilişkisi, bitme noktasına gelir. Can sonunda aradığı fırsatı bulmuş, karşısına çıkacak engellerden habersiz, tam gaz zafere yürüdüğünü sanırken, beklenmedik cephelerden gelen darbeler ile sarsılır. Can’ın sakladığı sırrın izini süren Özge ise sonunda bir kanıta ulaşacaktır.

4. bölüm: Duru’yu elde etmek için yeni yollar deneyen Can, rotayı rakibi Deniz’e çevirir ve Kaya’ya onu araştırması talimatını verir. Duru ile arasındaki gerilim sürerken, sunduğu ilginç bir ortaklık teklifiyle de Deniz’in hayatındaki yerini sağlama alır. Geçmişten gelen bir kadın ise Deniz ve Duru ilişkisinde yeni bir sınav olacaktır.

3. bölüm: Yıl sonu gösterisi için gereken sponsoru bularak Deniz’in dostluğunu kazanan Can, konservatuvara yaptığı ziyarette, Duru’nun baş dansçı olabilmek için seçmelere katılmak zorunda kaldığını öğrenir. Üstelik Duru’nun dans rakibi, Can’a ilgisini saklamayan en yakın arkadaşı Ceren’dir. Can sürpriz hamlesiyle Duru ile olan ilişkisini yeni bir boyuta taşırken, düşmanları da işbirliği için yollar aramaktadır.

2. bölüm: Duru’nun kalbini kazanmaya karar veren Can, amacına ulaşmak için vakit kaybetmeden harekete geçer. Yaptığı bir oyunla Duru ve Deniz ilişkisini sarsmayı ve yaşamlarına güvenilir bir dost olarak sızmayı başarsa da, bu uğurda gizli bir düşmanın sınırlarını zorladığını fark etmez. Can yüzünden hayatı altüst olan Özge, karşısında, Can Manay’ı bitirmek konusunda en az kendisi kadar istekli, beklenmedik bir ziyaretçi bulacaktır.

1. bölüm: Rating rekorları kıran televizyon programı sayesinde ülkenin en tanınmış psikiyatristlerinden olan Can Manay’ın yolu, genç balerin Duru ile kesişir. Can, müzisyen sevgilisi Deniz ile beraber yaşayan Duru’nun Fi oranına sahip muhteşem güzelliği karşısında adeta büyülenir. Kader aynı gün, sır gibi sakladığı geçmişini, magazin muhabiri Özge’nin bir sorusuyla Can’ın karşısına çıkarır. O andan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Fİ DİZİSİ GENEL HİKAYE

Bir adam bir kadını sever ve dünya değişir. Ama hayatı kökten değiştiren, aşkı değil, aşkına ulaşabilmek için cesaret edebildikleridir. O kişiye duyduğu aşkın acımasızlığında öylesine büyük fırtınalar başlatır ki, sonunda, dokunduğu her şeyi yıkar. Ve bazen... Hayatın kendini yenilemesi için önce her şeyin yıkılması şarttır. Yapımcılığını Ay Yapım'ın, yönetmenliğini Mert Baykal’ın üstlendiği, Azra Kohen’in çok satan “Fi-Çi-Pi” üçlemesinden Nüket Bıçakçı tarafından senaryolaştırılan, başrollerinde Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Berrak Tüzünataç, Mehmet Günsür ve Büşra Develi’nin yer aldığı, tutkunun peşinden koşanların, yanma pahasına ateşe uçanların ve acıdan geçerek süregelen yaşama karşı dik duranların hikayesi Fi, yaklaşık 60 dakikalık bölümleriyle sadece puhutv'de.

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