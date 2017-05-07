Başrollerini Uğur Güneş, Bülent Alkış, Sedar Mert, Taner Ertürkler, Volkan Keskin, Çağkan Çulha, Musab Ekici ve Sera Kutlubey'in paylaştığı İsimsizler 7. yeni bölümüyle yarın akşam seyircinin karşısına çıkacak. Yeni bölümde Terörle Mücadele Polisi Ahmet, bebeğinin ölümüne sebep olan hainle nasıl hesaplaşacak? İşte İsimsizler 7. bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

İSİMSİZLER 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

KAYMAKAM FATİH'İN ZOR ANLARI

Yıllar önce öldüğünü sandığı amcasıyla hiç ummadığı bir durumda karşı karşıya gelen Fatih, onu vuracak mı? Hainler, Fatih'in annesini ölüme mi terk edecek? Fatih, bir yandan namlusunun ucundaki Afran’ın öz amcası olmasının şokunu yaşarken diğer yandan da Sawer’in kendisini bıraktığı ikilem arasında kalır. Köydeki mücadele ise kıran kırana sürmektedir.

Afran, Fatih'in yıllar önce kaybettiği amcası çıkıyor. Afran'a silahını doğrultan Fatih, yaşadığı bu şoktan sonra ne yapacak? Fatih'in annesini kaçıran Sawer, köşeye sıkışınca onu ölüme mi terk edecek? Annesinin yaşadığından haberdar olmayan Fatih, ona ulaşmayı ve hayatını kurtarmayı başarabilecek mi?

Öte yandan hainler tarafından kumpasa getirilen Terörle Mücadele Polisi Ahmet, bebeğini kaybetmenin acısıyla hapishanede kavgaya karışıyor. Ahmet, bebeğinin ölümüne sebep olan hainle nasıl hesaplaşacak?

Cezaevine hakim olan paralel yapı, Ahmet’e büyük bir kumpas daha kurar. Ahmet bu tuzağa düşecek midir? Virankaya’da bütün bunlar yaşanırken, Gözcü başkentteki kanlı planının son aşamasının düğmesine basar.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

FATİH, HAİN TUZAKLARO BERTARAF EDEBİLECEK Mİ?

İsimsizler 6. bölümde; Fatih, annesinin intikamını almak için her tarafta Sawer’i ararken terör örgütünün karargahından gönderilen Gözcü de haince bir planın peşindedir.

Savcı Zeki Öztan ve Emniyet Müdür Yardımcısı Sinan ise Fatih’i can damarından vuracak bir kumpas yaparlar. Fatih, kendini ve arkadaşlarını içine düştükleri kumpastan kurtarmaya çalışırken Sawer’in özyönetim ilan ettiği köyü de teröristlerden temizlemek zorundadır. Daha annesinin acısını yaşayamayan Fatih, düşmanlarının hazırladığı bu hain tuzakları bertaraf etmeyi başarabilecek midir?