Kadrosunda Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Aybüke Pusat, Meriç Aral, Nihat Altınkaya, Atakan Arslan ve Görkem Sevindik gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisi 6. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Yavuz, kritik bir kararın eşiğindedir. İşte Söz 6. bölüm fragmanı ve özeti...

SÖZ 6. BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Tim, Çolak’ı nihayet ele geçirmiştir ancak ortada büyük bir kriz vardır. Aynı anda altı tane özel kuvvet askeri de Çolak’ın adamları tarafından alıkonmuştur.

Yavuz kritik bir kararın eşiğindedir. Ya Çolak’ı adalete teslim edecek, ya da arkadaşlarını kurtarmak için Çolak’ı serbest bırakacaktır. Çolak ve Yavuz arasında büyük bir psikolojik savaş yaşanmaya başlar. Öte yandan teröristlerin elindeki Hafız ağır yaralıdır.

Onun hayatına karşılık Yavuz ve tim de yaralı bir teröristi yaşatmak zorundadır. Bu konuda doktor Bahar, Tim’e yardımcı olur. Yavuz, hem Hafız’ı kurtarmak hem de Çolak’ı elinde tutmak için cesur bir karar verir. Ancak Çolak’ın da aklında büyük bir infial yaratacak sinsi bir plan vardır.

SÖZ 5. BÖLÜMÜNDE EKİP, ÇOLAK'I KÖŞEYE SIKIŞTIRMIŞTI

Çolak’ı köşeye sıkıştıran Yavuz ve ekibi, beklemedikleri bir engelle karşılaşırlar. Aşmaları gereken engel, hem masum bir çocuğun hem de Keşanlı’nın hayatına mal olabilecek derecede ciddidir.

Bu arada Eylem, Çolak’ın elindedir ve orda Çolak’ın kan donduran planlarından birine tanık olmak üzeredir. Bu durum Eylem’in hayatını iyice riske atarken Bahar da hastanede hayati bir tehlike ile karşı karşıya gelir.

Bu tehlike, Yavuz ile Bahar arasında gerginliğe neden olurken Çolak da büyük planı için üst düzey militanlarla bir toplantı yapmak üzeredir. Toplantıyı haber alan Tim’in iki görevi vardır: Aynı anda hem Eylem’i kurtarmak hem de toplantıyı basmak için plan yaparlar.

Ancak işleri hiç de kolay olmayacaktır. Bu arada Fatma, Hafız’dan boşanmak için avukata giderken onu temelli kaybetmek üzere olduğundan habersizdir.