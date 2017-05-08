Kırgın Çiçekler
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Kemal, kızları boş odaya kilitleyip içeriye gaz veriyor!

Kırgın Çiçekler, 83. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Kemal, kızları odaya kilitleyip içeriye gaz vererek kaçıyor! İşte Kırgın Çiçekler 83. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

08 Mayıs 2017 Pazartesi, 08:49:48 Güncelleme: 08:51:04

Eylül'ün üvey babası Kemal ile olan mücadelesini konu edinen Kırgın Çiçekler, 83. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor? İşte Kırgın Çiçekler 83. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

KIRGIN ÇİÇEKLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Kemal kızları boş odaya kilitleyip, içeri gaz vererek kaçar. Kızların kurtulmak için tek umutları Nazan'dır... Kızların Kemal'i öldürdüğünü sanan Nazan panikle kaçmaktadır.

Zehra, kilitlendiği odadan çıkınca Songül'ün Güney'e yazdığı mektubu bularak soluğu Selin'in kapısında alır. Selin'le mektup karşılığı bir anlaşma yapar. 

Kemal, Metin'i kaçırmak için Feride ve Toprak'ın kapısında nöbet tutmaktadır... Eylül, Büşra'yı görmek isteyince Kemal'le burun buruna gelir.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE KIZLAR KEMAL'E TUZAK KURMUŞTU

Kızlar, Eylül'ü kaybetmenin acısıyla perişan haldedir. Kemal'in Eylül'ü takip etmek için yurttan bir kıza para verdiğini öğrenerek deliye dönerler. Selin, Güney'le barışmak için Zehra'nın kapısını çalar.

Kemal, Eylül'ün ölüm haberini gazetelerden öğrenir. Metin'i alıp kaçmak için fırsat kollarken, kızlar ondan intikam almak için her şeyi yapmaya hazırdır. Songül, Kader, Meral ve Cemre kendilerini tehlikeye atarak Kemal'e tuzak kurarlar...

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