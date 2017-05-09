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'Sana yine güvenmemi sağla, belki bir şans daha veririm'

Show TV'nin pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi 'İçerde'nin 34. bölümünden ilk sahne yayınlandı

09 Mayıs 2017 Salı, 00:53:01 Güncelleme: 00:55:31 HABERTURK.COM

Show TV'nin Ay Yapım imzalı, Pazartesi akşamına damga vuran dizisi "İçerde"nin 34. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Eylem’in Füsun’u bulması için Mert’e “sana yine güvenmemi sağla, belki bir şans daha veririm sana” dediği duygusal sahne izleyenlerde merak uyandırdı.

İçerde"nin bu akşam ekrana gelen 33. bölümünde Yusuf Müdür, Melek’in mezarı başında Sarp’a, Celal’in hapse girmesini sağlayacak görüntülerin Alyanak’ta olduğunu ve Kudret’i dışarıda güvende tutmaya çalıştıklarını söyledi. Bunu duyan Sarp ve onları gizlice izleyen Mert bu görüntülerin peşine düştü.

Alyanak Mert’e, Celal’le iş yapma karşılığında görüntüleri vereceğini söyledi. İşi bozmaması için Sarp’ı, Alyanak’ın mekanında tutan Mert, Celal’i Alyanak’la çalışması için ikna etti. Bu sırada kalp krizi geçirdiği düşünülen Kudret, hastaneye götürülürken kaçtı. Fakat çok geçmeden Kudret, onu kaçıran kişilerin Celal’in adamları olduğunu öğrendi. Kudret’in Celal’in elinde olduğunu öğrenen Mert, oyuna geldiğini anladı.

Alyanak’la anlaşan Yusuf Müdür ve Sarp tarafından, Celal’in hapse girmesi için büyük bir oyuna getirilen Mert bunun üzerine Celal’e, Sarp’ın polis olduğunu itiraf etti. Sarp artık rol yapamadı ve Celal’e nefretini kustu. Celal, Sarp’tan intikam almak için Füsun’un lokantasını ateşe verdi.

İki kardeş birbirinden habersiz lokantanın önüne geldi ve kendilerini eski bir binanın çatı katında buldu. Heyecanın eksik olmadığı bölümde kavgaya başlayan iki kardeşin çarşafa dolanıp çatının kenarından aşağı düştüğü final sahnesi izleyenleri ekran başına kilitledi.

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde’nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Uğur Yücel, Bensu Soral, Damla Colbay, Mustafa Uğurlu, Rıza Kocaoğlu, Nihal Koldaş, Gözde Kansu ve Yıldıray Şahinler yer alırken yönetmenliğini ise Uluç Bayraktar üstleniyor.

İşte "İçerde"nin 34. Bölümünden ilk sahne!

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"İçerde"nin 33. bölümünde; Mert, Sarp’ın polis olduğunu öğrenmiştir. Artık hem Sarp hem de Mert, içerde değildir ve birbirlerinin ezeli düşmanıdırlar. Gerçekler karşısında öfkeden deliren Mert, bunu Celal’le paylaşmak ister. Ancak Eylem ve Füsun’un hayatını tehlikeye atmamak için bu bilgiyi şimdilik kendine saklar. Mert’in önceliği Kudret’tir, onunla hesabını kapadıktan sonra Sarp’ın cezasını kesmeye kararlıdır. Kudret’in paralarını alan Alyanak, ayrıca tüm dengeleri değiştirecek değerli bilgilere sahip bazı dosyaları da bulur. Gözü pek birine dönüşen Alyanak, Celal’i bitirmek için harekete geçer. Bu sırada Sarp ve Yusuf da Mert’e deşifre olduklarından habersiz yeni bir plan yapar. Celal ise Kudret’in işini bitirmek için yeni bir hamlede bulunur. Tüm bunlar yaşanırken Celal’in, kendisinden saklanan büyük gerçeği öğrenmesi sıcak savaşı başlatır. Kılıçlar kuşanılacak ve taş taş üstünde kalmayacaktır.

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