Burcu Biricik, Ahmet Mümtaz Taylan, Birkan Sokullu, Tayanç Ayaydın ve Ecem Özkaya'nın kadrosunda yer aldığı Hayat Şarkısı, 53. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Dizinin bu haftaki yeni bölümünde Bayram Cevher'den herkesi şok eden bir karar geliyor. İşte Hayat Şarkısı 53. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

HAYAT ŞARKISI 53. YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Hayat Şarkısı'nın bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümünde;

Hülya ve Mahir büyük risk aldıkları son operasyonları ile Bayram Cevher’i ve holdingi kurtarmaya çalışırlar. Hülya bir yandan Süheyla’yı tekrar evine döndürmenin mücadelesini verirken bir yandan da Mahir’in kırılan kalbini tamir edebilmek için çaresizce yeni yeni operasyonlar planlamaktadır.

Öte yandan Bayram Cevher hiç beklenmedik bir karar verir ve oğullarının tüm itirazlarına rağmen uygulamaya koyar.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE HÜLYA VE MAHİR BAŞLARINI BÜYÜK BELAYA SOKTU

Hülya ve Mahir, Cevher ailesine iftira atıldığını ispatlamak amacıyla giriştikleri son operasyonda başlarını gerçekten çok büyük bir belaya sokarlar.

Bütün bunlar yetmezmiş gibi Bayram Cevher’in de cinayet suçlaması ile gözaltına alınması artık Kerim için bardağı taşıran son damla olmuştur. Hülya’nın düştüğü zor durumdan kurtulabilmesi için bu sefer gerçekten bir mucize gerekmektedir.

HAYAT ŞARKISI OYUNCU KADROSU

Burcu Biricik Hülya Çamoğlu Cevher Birkan Sokullu Kerim Cevher Tayanç Ayaydın Hüseyin Cevher Ecem Özkaya Melek Çamoğlu Ahmet Mümtaz Taylan Bayram Cevher Seray Gözler Süheyla Cevher Pelin Öztekin Zeynep Cevher Olgun Toker Mahir Almila Bağrıaçık Filiz Deniz Altan Bade Cevher