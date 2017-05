Oyuncu kadrosunda Cansu Dere, Beren Gökyıldız, Vahide Perçin, Gülenay Kalkan ve Gonca Vuslateri gibi isimlerin yer aldığı Anne dizisi, 27. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Turna, kendini tehlikeli bir maceraya atıyor. İşte Anne 27. bölüm fragmanı ve özeti...

ANNE YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Anne dizisinin bu akşama gelecek olan 27. bölümünde;

Turna, Zeynep yüzünden kardeşiyle ayrılacaklarını düşünmektedir. Zeynep’e öfkesini kusup kaçar, gider. Zeynep ve Gönül peşinden koşarlar ama yetişemezler. Turna ortadan kaybolur. Onu ararlarken Turna’nın evinde herkesi çok üzecek gelişmeler yaşanmaktadır.



Hasan’ın kendi çocuğu olmadığını düşünen Cengiz gözünü karartmıştır. Hasan’ı satıp üzerinden para kazanmak ister. Şule, döktüğü dile ve bütün yalvarmalarına rağmen, onun çocuğu olduğuna dair Cengiz’i ikna edemez.

Turna, tek varlığı olarak gördüğü kardeşi için evine döndüğünde acı gerçekle yüzleşir. Hayatta en korktuğu şey başına gelmek üzeredir. İki kardeş Turna’nın bütün çırpınmalarına rağmen, gözyaşları içinde ayrılırlar. Turna yıkılır. Artık onun gözünde ne öz annesi Şule’nin ne de uzun süre anne yerine koyduğu Zeynep'in tutunacak bir tarafı kalmamıştır. Turna kendini yapayalnız hisseder.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Zeynep sağlığına kavuşarak herkesin yüzünü güldürmüşken doktordan gelen haber kafalarda soru işareti yaratır. Uzun süre komada kalmış biri olarak Zeynep’in tetkikleri endişe vericidir. Hastalık sürecinden kalma bir hasardan söz edilir. Henüz bu hasarın sonuçları tam olarak kestirilemese de Zeynep hayatının tehlikede olduğu gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalır.

Zeynep bu durumu Sinan dışında aileden kimseye söylemez. Zeynep’ten sakladığı sırla her geçen gün vicdanı ağırlaşan Sinan ise Zeynep’in kritik durumunu da öğrenince bocalar. Turna’nın ölmediği gerçeğini çok önceden bildiğini itiraf etmesi kolay olmayacaktır.



Bu sırrın asıl mimarı Cahide ise geçirdiği kalp rahatsızlığını atlatmıştır. Kısa sürede iyileşip hastaneden çıkar. Fakat onu asıl hırpalayan şey hastalığı değil Zeynep’ten sakladıklarıdır. Yaşadığı vicdan azabıyla kontrolünü kaybedecek hale gelir. Gönül’ün sabrını taşıracak davranışlar sergiler. Her zaman ılımlı, sakin olmaya çalışan Gönül, verdiği tepkiyle herkesi şaşırtır.

Zeynep, başıma her an her şey gelebilir, duygusuyla Turna’yla vakit geçirmenin, ona güzel anılar bırakmanın yollarını arar. Turna ona hala küsken bu pek kolay olmayacak gibidir.

Şule’nin işten kovulması Cengiz’le aralarındaki gerilimi adım adım yükseltir. Kavga sırasında Şule’nin Necmi’yle arasında geçenlerden söz etmesi Cengiz’i çıldırtır. Hiç şüphesiz bunun faturası da yine Turna ve Hasan’a çıkar. Çocukların yaşadığı sefalet bir kez daha gözler önüne serilir. Bunu anlayan Zeynep hemen harekete geçecektir. Çocuklar için bir kurtuluş yolu arar. Fakat yaptığı şey hiç tahmin etmeyeceği sonuçlar doğuracaktır. Yaşanan sürpriz gelişmeler Zeynep ve Turna’yı bir kez daha karşı karşıya getirir.