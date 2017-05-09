Kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Farah Zeynep Abdullah, Metin Akdülger, Mustafa Caner Cindoruk ve Aslı Tandoğan gibi isimlerin yer aldığı Muhteşem Yüzyıl Kösem, 23. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Muhteşem Yüzyıl Kösem 23. bölüm fragmanı ve özeti...

MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Sultan Murad’ın şehzadeleri Süleyman ve Selim’e, Sinan tarafından veba bulaştırılır. Fenalaşan şehzadeler vefat eder. Sultan Murad bir kez daha evlat acısıyla sınanır.

Sultan Murad hastalanır. Padişaha, şehzadelerden veba bulaştığını düşünülür. Oğlunun öleceğini düşünen Kösem Sultan, Şehzade Kâsım ve İbrahim’i yeniçeri ocağında takdim eder. Bunu öğrenen Sultan Murad yeniçeri ocağını basar. Ana oğul bu defa tüm askerin önünde karşı karşıya geri gelir. Kösem Sultan geri adım atacak mıdır?

Sultan Murad, Kösem Sultan’ı durdurmanın tek yolunun kardeşlerini öldürmek olduğuna karar verir. Şeyhülislamdan fetva ister. Bunu öğrenen Kösem Sultan, Sultan Murad’ı tahttan indirmek için isyan tertip eder. Fakat kendi kazdığı kuyuya düşer! Sultan Murad Şehzade Kâsım ve İbrahim’e cellat gönderir.

MUHTEŞEM YÜZYIL: KÖSEM DİZİ OYUNCULARI

Nurgül Yeşilçay Kösem Sultan karakteri Farah Zeynep Abdullah Farya karakteri Metin Akdülger IV. Murad karakteri Caner Cindoruk Silahtar Mustafa Paşa karakteri Aslı Tandoğan Gevherhan Sultan karakteri Engin Benli Sinan Paşa karakteri İsmail Demirci Kemankeş Kara Mustafa Paşa karakteri Ece Çeşmioğlu Atike Sultan karakteri Yiğit Uçan Şehzade Bayezid karakteri Aybars Düzey Şehzade İbrahim karakteri

Leyla Feray Ayşe Sultan karakteri Doğaç Yıldız Şehzade Kasım karakteri