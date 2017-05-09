Muhteşem Yüzyıl Kösem
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Sultan Murad hastalanıyor!

Muhteşem Yüzyıl Kösem, 23. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Muhteşem Yüzyıl Kösem 23. bölüm fragmanı ve özeti...

09 Mayıs 2017 Salı, 09:53:08 Güncelleme: 09:55:22

Kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Farah Zeynep Abdullah, Metin Akdülger, Mustafa Caner Cindoruk ve Aslı Tandoğan gibi isimlerin yer aldığı Muhteşem Yüzyıl Kösem, 23. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Muhteşem Yüzyıl Kösem 23. bölüm fragmanı ve özeti...

MUHTEŞEM YÜZYIL KÖSEM YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Sultan Murad’ın şehzadeleri Süleyman ve Selim’e, Sinan tarafından veba bulaştırılır. Fenalaşan şehzadeler vefat eder. Sultan Murad bir kez daha evlat acısıyla sınanır.

Sultan Murad hastalanır. Padişaha, şehzadelerden veba bulaştığını düşünülür. Oğlunun öleceğini düşünen Kösem Sultan, Şehzade Kâsım ve İbrahim’i yeniçeri ocağında takdim eder. Bunu öğrenen Sultan Murad yeniçeri ocağını basar. Ana oğul bu defa tüm askerin önünde karşı karşıya geri gelir. Kösem Sultan geri adım atacak mıdır?

Sultan Murad, Kösem Sultan’ı durdurmanın tek yolunun kardeşlerini öldürmek olduğuna karar verir. Şeyhülislamdan fetva ister. Bunu öğrenen Kösem Sultan, Sultan Murad’ı tahttan indirmek için isyan tertip eder. Fakat kendi kazdığı kuyuya düşer! Sultan Murad Şehzade Kâsım ve İbrahim’e cellat gönderir.

MUHTEŞEM YÜZYIL: KÖSEM DİZİ OYUNCULARI

Nurgül Yeşilçay Kösem Sultan karakteri
Farah Zeynep Abdullah Farya karakteri
Metin Akdülger IV. Murad karakteri
Caner Cindoruk Silahtar Mustafa Paşa karakteri
Aslı Tandoğan Gevherhan Sultan karakteri
Engin Benli Sinan Paşa karakteri
İsmail Demirci Kemankeş Kara Mustafa Paşa karakteri
Ece Çeşmioğlu Atike Sultan karakteri
Yiğit Uçan Şehzade Bayezid karakteri
Aybars Düzey Şehzade İbrahim karakteri
Leyla Feray Ayşe Sultan karakteri
Doğaç Yıldız     Şehzade Kasım karakteri
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