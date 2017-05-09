Çocuk denecek yaşta girdiği yeraltı dünyasının tepesine doğru tırmanmakta olan Hızır Çakırbeyli ve ailesinin hikayesini konu edinen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 68. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin bu haftaki bölümünde İlyas ölecek mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 68. son bölüm fragmanı ve özeti...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu akşam ekranlara gelecek olan 68. bölümünde;

Hızır Çakırbeyli'ye kurulan pusu İlyas'ın alınmasına sebep olmuştur. Hızır bozduğu oyun yüzünden pişmandır. İlyas'ı kaybetmemek için kendini feda edecek kararlar almak üzeredir.

Çakırbeyli ailesinin etrafındaki herkesi endişe içerisindedir. Nitekim bu endişenin boş bir endişe olmadığı Şahin Ağa'nın da alınmasıyla kanıtlanmış olur. Bir an önce karşı atağa geçilmelidir. Serkan'ın merhamet yoksunu olduğunu bilen masa üyeleri, İlyas ve Şahin Ağa'nın saklandıkları yeri bulmak için seferber olurlar.

İlk bakışta hedef Hızır'ı zayıf bırakmak gibi görünse de, Davut asıl hedefin kendisi olduğunun farkındadır. Olanlar yüzünden Rüstem ve Ünal'ın anlaştığı düşünülür. Üzerine kurulan ölümcül planları bozmak için Rüstem'in kapısını çalma sırası Davut'a gelmiştir.

İlk fırsatta yanına Ceylan'ı alarak bu ziyareti gerçekleştirir. Ünal engeli yüzünden elinden bir şey gelmeyen Suzi perişandır. Olaylara seyirci kalamayan Meryem'e bu aşamada büyük iş düşecektir. Bu kez plan yapma sırası kadınlardadır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Henüz Rüstem'in kardeşini öldürmesinin şokunu atlatamayan masa üyeleri, Ünal Kaplan'ı karşılarında gördüklerinde bir kere daha sarsılırlar. Hızır'ın planları yaşanan beklenmedik gelişmeler sebebiyle sekteye uğramıştır. Yeni plan Rüstem'i hayatta bırakıp arkasındakilerin kim olduğunu ve haklarında neler bildiklerini öğrenmek doğrultusunda olacaktır.

Davut'un planları ise gayet yolundadır. Masada bir dehşet dengesi kurarak, üç büyük gücü birbirleriyle uzlaşmadan iş yapamaz hale getirmeyi başarmıştır. Bu durum Ünal düşmanlığı için bir bahane olacaktır. Şimdi asıl merak konusu ise dengelerin alt üst olacağı bu dönemde masadaki gücün kimin elinde olacağıdır.

Gizli iş çevirmeden duramayan Hızır, Tipi ile eski aşkı Gönül'ün karşılaşmasının arkasından da çıkar. Emine'nin karşı olduğu ilişki için bu kez Meryem devreye girer. Suzi, Hayriye Ana tarafından sorguya çekilir ve duygularını itiraf eder. Nihayet duygularıyla yüzleşen İlyas da sevdiğini kabul edecektir. İlk kez bu kadar keyifli olan ikiliyi günün sonunda kötü bir sürpriz beklemektedir.