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İki kardeşin dövüş sahnesi izleyicileri ekran başına kilitledi

İçerde, dün akşam ekrana gelen 33. bölümüyle yine ekranlarda heyecan fırtınası estirdi. Özellikle Sarp ve Mert'in dövüş sahnesi, nefesleri kesti. İşte İçerde 34. bölüm ilk sahnesi ve Sarp ve Mert'in dövüş sahnesi!

09 Mayıs 2017 Salı, 16:55:49 Güncelleme: 17:01:29

Pazartesi akşamlarının tartışmasız lideri ve SHOW TV'de yayınlanan fenomen dizi İçerde, dün akşam ekrana gelen 33. bölümüyle yine ekranlarda heyecan fırtınası estirdi. Özellikle Sarp ve Mert'in dövüş sahnesi, nefesleri kesti. İşte İçerde 34. bölüm ilk sahnesi ve Sarp ve Mert'in dövüş sahnesi!

İÇERDE 34. BÖLÜM İLK SAHNESİ YAYINLANDI

Eylem’in Füsun’u bulması için Mert’e “sana yine güvenmemi sağla, belki bir şans daha veririm sana” dediği duygusal sahne izleyenlerde merak uyandırdı.

SARP VE MERT'İN DÖVÜŞ SAHNESİ NEFES KESTİ

Kardeş olduklarından habersiz, birbirlerinin düşmanı olan Sarp ve Mert'in dövüş sahnesi nefesleri kesti. Özel tekniklerle çekimi yapılan dövüş sahnesi izleyicileri ekran başına kilitledi, sosyal medya yıkıldı.

İşte İçerde'nin 33. bölümünden Sarp ve Mert'in dövüş sahnesi;

33. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Mert, Sarp’ın polis olduğunu öğrenmiştir. Artık hem Sarp hem de Mert, içerde değildir ve birbirlerinin ezeli düşmanıdırlar. Gerçekler karşısında öfkeden deliren Mert, bunu Celal’le paylaşmak ister. Ancak Eylem ve Füsun’un hayatını tehlikeye atmamak için bu bilgiyi şimdilik kendine saklar.

Mert’in önceliği Kudret’tir, onunla hesabını kapadıktan sonra Sarp’ın cezasını kesmeye kararlıdır. Kudret’in paralarını alan Alyanak, ayrıca tüm dengeleri değiştirecek değerli bilgilere sahip bazı dosyaları da bulur. Gözü pek birine dönüşen Alyanak, Celal’i bitirmek için harekete geçer.

Bu sırada Sarp ve Yusuf da Mert’e deşifre olduklarından habersiz yeni bir plan yapar. Celal ise Kudret’in işini bitirmek için yeni bir hamlede bulunur. Tüm bunlar yaşanırken Celal’in, kendisinden saklanan büyük gerçeği öğrenmesi sıcak savaşı başlatır. Kılıçlar kuşanılacak ve taş taş üstünde kalmayacaktır.

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