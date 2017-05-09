Başrollerini Hande Soral, Barış Kılıç, Sedef Avcı, Murat Han ve Yeşim Salkım'ın paylaştığı Evlat Kokusu 9. final bölümüyle son kez seyircisinin karşısına çıkacak. Dizinin son bölümünde Aslan ile Zeyno arasındaki yakınlaşma hem Zümrüt hem de Yusuf tarafından fark edilmiştir. İşte Evlat Kokusu 9. son bölüm fragmanı ve yeni bölümden tüyolar...

EVLAT KOKUSU 9. SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ÇINAR, GERÇEK ANNESİNİN ZEYNO OLDUĞUNU ÖĞRENECEK Mİ?

Çınar, gerçek annesinin Zeyno olduğunu öğreniyor ve Zeyno'yu istemiyor. Çınar'ın bu davranışı karşısında adeta hayal kırıklığı yaşayan Zeyno, Zümrüt'ün sözleriyle de deliye dönüyor.



Zümrüt, Çınar'a gerçek annesinin Zeyno olduğunu açıklıyor. Bu gerçek karşısında şok olan Çınar ise annesi olarak Zeyno'yu istemiyor. Zeyno, Çınar'ı almak üzere Akbaş Ailesi'nin evine geliyor ancak Çınar ailesine veda etmek istemiyor. Özellikle Ela ve Çınar'ın vedalaşma anı herkesi gözyaşlarına boğuyor. Zümrüt'ün Çınar'dan kopmaması ve Ela'nın yaptığı duygusal konuşma Zeyno'yu da etkiliyor.

Mahkemede tanık kürsüsüne Ela’nın çıkması Zümrüt için son darbe olur. Yaşananlara daha fazla dayanamayan Zümrüt, Çınar’a gerçek annesinin Zeyno olduğunu itiraf eder.



Küçük Çınar için bu duyduklarını kabullenmek mümkün değildir. Çınar kendisini almaya gelen Zeyno’ya büyük tepki gösterir. Zeyno, Çınar ile yeni bir hayat kurmaya çalışsa da bu hiç de kolay olmayacaktır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Evlat Kokusu 8. bölümde olaylar şöyle gelişti: Çınar’ın öz babası Yusuf’un mahkeme salonundaki yalancı tanıklığı, işleri daha da içinden çıkılmaz bir hale getirir. Yıllar sonra yeniden Yusuf ile karşı karşıya gelen Zeyno bu kez kendini daha büyük bir beladan korumak zorundadır. Çünkü Yusuf, paranın kokusunu almıştır.

Yaşananlardan dolayı kontrolünü kaybeden Zümrüt hata üzerine hata yapar. Ela ve Çınar arasında olayların seyrini değiştirecek olan gizli anlaşmadan kimsenin haberi yoktur. Zeyno ile Aslan arasında ise güçlü bir duygusal bağ kurulmaya başlamıştır.