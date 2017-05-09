Başrollerini Burak Özçivit, Neslihan Atagül ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Kara Sevda 68. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde, boşanma, Nihan’la Kemal’in önündeki bir engeli daha kaldırırken, aşkları her zamankinden daha kuvvetli bir noktaya erişir. İşte Kara Sevda 68. son bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

KARA SEVDA 68. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

KEMAL İLE ASU TEK CELSEDE BOŞANIYOR

Kara Sevda 68. yeni bölümde olaylar şöyle gelişecek: Galip’in tutuklanması Kozcuoğlu Holding’in temelini sarsacak derin bir şok dalgasına dönüşür. Emir ise bütün gücüne rağmen bir Kozcuoğlu’nun hapse girmesinin dehşeti içindedir. Ancak yaşayacakları sadece bununla sınırlı kalmayacaktır.

Leyla’nın vurulmasıyla ilgili yaptıkları araştırma, Kemal’de Asu’nun kaçırılma süreci ile ilgili bir kapı açar. Kemal Emir’in hayatında açtığı gediği büyütmek ve Asu’yu da Galip’in yanına yollamak için harekete geçer. Tam bu sırada Komiser Mercan’dan Kemal’e işbirliği teklifi gelir. Tek şartı, Nihan’ın süreçten uzak kalmasıdır. Ama Nihan’ın oyun dışında kalmaya niyeti yoktur. Şaşırtıcı bir ittifak teklifiyle Zeynep’in karşısına çıkar. Asu’yu indirmek için birlikte hareket etmelerini ister.

Mahkeme günü geldiğinde, Kemal ile Asu tek celsede boşanır. Bu boşanma, Nihan’la Kemal’in önündeki bir engeli daha kaldırırken, aşkları her zamankinden daha kuvvetli bir noktaya erişir.

Kemal sonunda Asu’nun planındaki en büyük açığı bulur. Kemal ile aralarındaki savaşta bir Kozcuoğlu’nun daha hapse girmesini engellemek, Emir için hayat meselesine dönüşür. Emir ise Asu’nun karşısına ellerinde kalan tek kurtuluş formülüyle çıkar. Asu için bu formül ölmekle eşdeğerdir.

Kemal, Emir’le savaşını bitirmek için kararlı adımlarını sürdürür. Leyla ile Ayhan’ın düğününde, Kemal, Nihan’ın özgürlüğüne giden anahtarı da eline alacaktır.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

KEMAL VE NİHAN İÇİN VUSLAT YAKLAŞIYOR MU?

Kemal’le birlikte Nihan’ın tereddütsüz ölüme atılması, Emir’in planını tersine çevirecektir. Emir, sevdiği kadının peşinden alevlerin içine dalar. Kemal’i kurtarmadan evden çıkmak istemeyen Nihan’ı Emir zorla çıkarır. Kemal, kaderiyle baş başa kalır.

Leyla, hastanede ölümle pençeleşirken, Ayhan intikam yemini eder. Ne pahasına olursa olsun bu olayın sorumlusu tuttuğu Kozcuoğlu ile hesabı kendisi görecektir. Ayhan’ın katil olmasının önünde durabilecek tek kişi Kemal’dir. Kemal bir an önce bu olayı aydınlatmaya karar verir ancak hızla tükenen zamanın da farkındadır.

Emir, babasının Leyla’nın vurulması üzerindeki azmettirici rolünü öğrendiğinde delirir. Kemal’in bu işin peşini bırakmayacağından şüphesi yoktur. Emir, babasını yurtdışına göndermek için harekete geçer.

Kundaklanan evin baş şüphelisi olarak Mercan, Emir’i göz altına alır. Zeynep, Kemal’i diri diri yakmanın eşiğine gelen Emir ile karakolda yüzleşir. Emir’le bağlarını derinden sorgulayacağı an yaklaşmaktadır.

Kemal ile Nihan araştırdıkça Kozcuoğlu Holding’in kirli izleri ortaya çıkar. Kemal cevaplara yaklaştıkça Emir iyice kuşatılır. Öte yandan Kemal, Asu’ya boşanma davası açar. Kozcuoğlu ailesi köşeye sıkıştıkça Nihan’la Kemal’in vuslatı da yaklaşmaktadır. Nihan’la Kemal, önlerindeki engelleri birer birer kaldırırken, sonsuz aşklarına inançları her zamankinden daha fazladır.

Ayhan, Leyla’nın gözlerini açacağından umudu kestiğinde, intikam ateşine teslim olur. Galip’i kaçırır. Kemal, Ayhan’ı durdurmak için son kozlarını oynayacaktır. Diğer yandan Kozcuoğlu ailesi, çok ağır bir bedel ödemek üzeredir. Bu, Emir’in bütün gerçeğini değiştirmeye yetecek kadar büyük bir bedeldir.