No: 309
TELEVİZYON

Onur ve Lale boşanabilecekler mi?

Fox TV'de yayınlanan 'No: 309' 47. yeni bölümüyle ekranlarda. Yeni bölümde boşanmaya karar veren Onur ve Lale'ye hakim sürprizi

09 Mayıs 2017 Salı, 23:16:31 Güncelleme: 23:24:31

Başrollerini Demet Özdemir ve Furkan Palalı'nın paylaştığı 'No: 309' dizisi 47. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümünde Onur ve Lale'yi mutsuz edecek bir karar geliyor. Boşanmak üzere hakim karşısına çıkan çifte hakim, aile terapistine gitmelerine karar vermiştir. İşte No: 309 47. son bölüm fragmanı ve yeni bölüm tüyoları...

'NO: 309' 47. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Onur ve Lale boşanacaklarını düşünürken büyük bir sürprizle karşılaşırlar. Hakim, Onur ve Lale’nin aile terapistine gitmelerine karar vermiştir. Bu karar Onur ve Lale’yi mutsuz ederken, özellikle Songül ve Yıldız’ı çok mutlu eder.

Onlar için bir umut doğmuştur. Onur ve Lale mecburen terapiste gitmeye ve onun verdiği görevleri yerine getirmeye başlarlar. İlk görevleri ilişkilerine baştan başlamak olacaktır.

Aile terapisti rolüyle TV programcısı ve oyuncu Yavuz Seçkin konuk olacak.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

ONUR VE LALE'NİN ARASI YENİDEN BOZULUYOR

Onur ve Lale’nin arasındaki buzlar tam erimişken yine bir yanlış anlama aralarını bozar. Onur Lale’ye çok sinirlenmiştir ve ona bir ders vermeye karar verir. Onur’un davranışları Lale’yi iyice hırslandırır, aralarında kıyasıya bir mücadele başlar. Bu arada mahkeme günü gelip çatmıştır. Sonuç ne olacaktır?

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