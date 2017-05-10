Henüz beş yaşındayken annesinin ölümüne şahit olan Ali'nin hayat hikayesini konu edinen Bu Şehir Arkandan Gelecek, 17. bölümüyle bu akşam izleyicileriyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde Şahin'e bir söz veren Aydemir, sözünde durmuyor. İşte Bu Şehir Arkandan Gelecek 17. bölüm fragmanı ve özeti...

BU ŞEHİR ARKANDAN GELECEK YENİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANACAK?

Şahin'in Ali için dövüştüğü mekân, yasadışı bahis oynandığı gerekçesiyle polisler tarafından basılır. Ali, babasını zorlukla oradan çıkarmayı başarır ancak Şahin'in yürüyecek mecali yoktur.

Polise yakalanmak üzereyken son anda umulmadık birinin yardımıyla kurtulurlar. Dövüşte galip gelen Şahin, Aydemir'den anlaşmanın gereğini yapıp sözleşmeyi kendisine vermesini ister. Ancak Aydemir sözünde durmayınca Şahin, zor kullanmak zorunda kalır.

Babasının gözü önünde dayak yemesi ve Ali'nin ters tavırları Gülce'yi çileden çıkartır. Gülce, Ali ve Şahin'den intikam almak için gözünü Veysel'e diker.

Maddi bakımdan da güçlenmek isteyen Belgin, Tekin'den habersiz Yiğit'le işbirliği yapmaya karar verir ve Yiğit'ten tekrar kaçakçılık işine girmesini ister. Yiğit, bunun çok tehlikeli olabileceği konusunda onu uyarsa da Belgin kararlıdır; Tekin'in canını yakmak için tehlikeyi göze alacaktır.

Tekin, kızının gönlünü almak için doğmamış torununa hediyeler alıp Derin'in kapısına gönderir. Derin'i en hassas yerinden yakalamaya çalışmaktadır. Babasının değişmek istediğini düşünüp umutlanan Derin, öğreneceği bir gerçekle büyük hayal kırıklığına uğrayacaktır.

Bora'nın ilgisine karşılık vermeye başlayan Aslı, annesinden gizli onunla buluşmaya başlar. Ancak Ebru onları yakalar. Aslı, annesine Ali'nin ilgisini çekmek için Bora'yı kullandığını itiraf eder.

Aslı sonunda işi abartıp Ali'ye boşanmak istediğini çünkü Bora'yla evleneceklerini söyler. Ali'nin tepkisi Aslı'nın işine gelecektir.

Şahin'in aldığı hediye Veysel'i çok mutlu eder ama okulda onu rahatsız eden çocuklara karşı bir önlem alması gerekmektedir. Ali'den kendisine dövüşmeyi öğretmesini ister. Herkesten gizli ormanda buluşup çalışmaya karar verirler.

Ancak Veysel buluşma yerine gelmez. Ali endişelenir ve her yerde onu arar. Bütün mahalle ayağa kalkmış Veysel'i ararken, Ali'ye gelen bir telefon büyük paniğe yol açar...

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE BELGİN, İNTİHARA KALKIŞMIŞTI

Ali ve Derin, küvette bileklerini kesmiş halde buldukları Belgin'i hastaneye yetiştirir. Kendine geldiğinde, Derin onu Bora'nın ortaya attığı iddiayla ilgili sorgular. Belgin, Ali'yi öldürmeye teşebbüsle suçlanınca intihar kozunu oynar ve kendini acındırır.

Kocasının kendisini ortadan kaldırmaya çalıştığını anlayan Belgin, Tekin'e karşı iyice hırslanmıştır. Ona karşı Yiğit'le işbirliği yapmaya karar verir.

Şahin, Ali'yi Gülce ve Aydemir'in elinden kurtarmak için kolları sıvar. Ancak Aydemir'in sözleşmeyi iade etmek için tek bir şartı vardır. Şahin, Aydemir'in istediği şartlarda ve kendinden oldukça genç birisiyle kuralsız bir şekilde dövüşecektir. Oğlu için her şeyi göze alan Şahin teklifi kabul eder. Ancak Nesrin, Şahin'in kendini tehlikeye atmasına karşıdır.

Her şeyden habersiz olan Ali, babasına ulaşamayınca endişelenir. Şahin'i ararken Aslı ve Bora'yı birlikte görür ve Bora'ya sert tepki gösterir. Ancak Bora'nın sayesinde Ali babasını büyük bir beladan kurtarma şansı yakalayacaktır.