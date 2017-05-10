Kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez ve Cavit Çetin Güner gibi isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul, 87. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde Ebu Mansur diziye dahil oluyor. İşte Diriliş Ertuğrul 87. bölüm fragmanı ve özeti...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 87. BÖLÜMÜNDE İZLEYİCİLERİ NELER BEKLİYOR?

Ural hain beylerle bir olup son kozunu oynayarak obasını almak üzere harekete geçmiştir... Vasilius ise Ural’a destek sözü vermiştir. Birlikte Çavdar obasına darbe yapmaya giderlerken, yaptığı hata neticesinde obayı terk eden Dündar onları görmüş ve bu durumu Ertuğrul Bey’e iletmiştir.

Ertuğrul önce hain beyleri, ardından Çavdar Obasındaki başta Ural olmak üzere tüm hainleri Aliyar ve alplarıyla birlikte öldürmüştür. Vasilius ise bir olmuş Türk Beyleriyle baş edemeyeceğini anlayarak orayı terk etmiştir. Peki Vasilius şimdi hangi yoldan Ertuğrul’a saldıracak? İntikam almak için neler yapacaktır?

Ertuğrul, Vasilius’un hamlelerine karşı nasıl bir önlem alacaktır? Diğer yandan Aslıhan, Ilgın’dan dönmüş; döner dönmez Ural’ın hain darbe teşebbüsüyle karşılaşmıştır… Aslıhan Ilgın’da olmaktan pek memnun olmadığını, yurdundan ayrılmak istemediğini ima etmiştir...

Peki Aslıhan Sadettin Köpek’le evlenmek istemeyecek midir? Eğer istemezse Aliyar’ın ve Ertuğrul’un tepkisi ne olacaktır?

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Ural ve Vasilius hain bir planla Konya yolu üzerinde Doğan’ı öldürmüş, Dündar’ı ise esir almışlardı. Buna karşı harekete geçen Ertuğrul, alpları ve Aliyar’la birlikte Karacahisar kalesine girmiş ve orayı darmadağın ederek kardeşi Dündar’ı kurtarmıştır.

Diğer yandan Helena ise Nikea yolu üzerinde düğüne giderken Bamsı tarafından kurtarılarak Kayı Obasına getirilmiştir. Kaleye geldiğinde manzarayı gören Vasilius adeta yıkılmıştır. Üzerine Helena’nın da kendi rızası ile kaçtığı haberini alınca öfkeden kabına sığamaz olmuştur.

Şimdi büyük bir öfke içinde olan Vasilius’u ve Ural’ı durdurmak çok zor olacaktır. Büyük planlarını devreye sokacaklardır. Peki bu planları neler olacaktır? Ertuğrul ve Aliyar onlara karşı nasıl bir önlem alacaktır? Ve bu çetin mücadelede hangi taraf başarılı olacaktır?

Öte yandan Dündar, yaptığı büyük hatanın altında ezilmiş, gururu incinerek mektup bırakıp obayı terketmiştir. Hayme ana, kötü şeyler olacağını sezmekte fakat oğlunun gidişini henüz bilmemektedir. Acaba onun gittiği haberini duyunca ne yapacaktır? Ertuğrul anasını nasıl teskin edecektir. Ve en önemlisi Dündar nereye gidecektir?