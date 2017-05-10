Ebu Mansur
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Ebu Mansur kimdir?

Diriliş Ertuğrul'a yeni bölümde Ebu Mansur katılıyor. İmam Mâtürîdî olarak da bilinen Ebu Mansur'u dizide Burak Hakkı canlandıracak. Peki Ebu Mansur kimdir? İmam Matüridi kimdir?

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 09:37:27 Güncelleme: 09:57:51

TRT 1'de ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul'a yeni bölümde Ebu Mansur katılıyor. İmam Mâtürîdî olarak da bilinen Ebu Mansur'u dizide Burak Hakkı canlandıracak. Peki Ebu Mansur kimdir? İmam Matüridi kimdir?

EBU MANSUR KİMDİR? (İMAM MATÜRİDİ KİMDİR?)

Tam adı Ebû Mansûr Muhammed bin Muhammed bin Mahmûd el-Mâtürîdî es-Semerkandî olan Ebu Mansur, Hanefi mezhebinden olanların imamı ve İslam alimidir. Günümüzdeki Özbekistan'ın Semerkand şehri yakınında yer alan Matürid köyünde dünyaya gelmiştir.

Hayatı ve yaşam hikayesi hakkında pek bir bilgi olmayan Matüridi'nin doğum tarihi konusunda da çeşitli görüşler ortaya atılmaktadır. Doğum tarihi 863 yılı olarak kabul edilmektedir.

Abbasi hilafeti iktidarının zayıfladığı ve Samanoğulları'nın Maveraünnehir’de hakim oldukları devirde yaşamıştır. Matüridi, Ebu Hanife'nin yolunu izlemiştir ve ölümüne kadar Ehl-i Sünnet çizgisinden çıkmamıştır.

Tahminlere göre 944 yılında vefat eden Ebu Mansur (Matüridi)'un cenazesi Semerkand'ın Cakerdize mahallesindeki bilginlerin gömüldükleri mezarlığa defnedilmiştir ve 2005 yılında kabri üzerine türbe yaptırılmıştır.

EBU MANSUR'U CANLANDIRACAK OLAN BURAK HAKKI KİMDİR?

Burak Hakkı, 23 Mayıs 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamlamış ve Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuştur.

10 yıl boyunca modellik ve mankenlik yapan Burak Hakkı, 1000'den fazla defile tanıtım ve organizasyonlarda yer almıştır. Toplamda 16 reklam filminde boy gösteren Burak Hakkı, birçok uluslararası yarışmada da Türkiye'yi temsil etmiştir.

1995-2003 yılları arasında İtalya, Almanya, Avusturya, Fransa ve İsviçre gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ajans ve modacı ile çalışma fırsatı bulmuştur. Sibel Can'ın "Kanasın" adlı klibinde rol almasıyla birlikte mankenlik dışında da tanınmasına neden olmuştur ve 2000 yılında oyunculuğa adım atmıştır.

2006'da Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu filminde Gökmen rolünü, 2007'de O Kadın filminde Bülent rolünü ve 2008'de Semum adlı filmde Volkan Karaca rolünü üstlenmiştir. Öte yandan birçok televizyon dizisinde de rol almıştır.

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