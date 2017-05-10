İçerde Çağatay Ulusoy Aras Bulut İynemli MİKA-DER
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Sarp ve Mert'ten hayranlarına destek çağrısı!

İçerde'nin oyuncuları Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli'den 'Minik Kalpler' için özel çağrı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:47:53 Güncelleme: 18:43:02 HABERTURK.COM

Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi İçerde, Minik Kalplerle El Ele Derneği (MİKA-DER) ile gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesi kapsamında Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli özel bir video çekip hayranlarını bu özel projeye destek için çağırdılar.

13 Mayıs Cumartesi saat 18.00’de Beşiktaş Belediyesi Çilekli Spor Tesisleri’nde gerçekleşecek maç için projeye kalplerini koyan İçerde ekibi, Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Ağrı Kız Futbol takımı ve BJK Genç Kız Futbol Takımı ile dostluk maçına çıkacak.

Bu keyifli maçı izleyiciler Biletix’ten bilet alarak izleyebilecek. Etkinlikten elde edilen tüm gelir Tekirdağ Mika-Der İçerde Spor Rehabilitasyon Merkezi’ne bağışlanacak.

Yüzlerce çocuğun geleceğe umutla bakmasını amaçlayan projenin dostluk maçından çok özel görüntüler Show TV’de yayınlanacak.

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